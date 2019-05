Disney sigue con su batería de remakes de animación a acción real con ‘Aladdin’, una adaptación del clásico con Will Smith de genio de la lámpara. Isabelle Huppert no solo brilla en Cannes, también tiene película esta semana. Es ‘La viuda’, un thriller noventero y juguetón de Neil Jordan donde es la gran villana de la cartelera. Llega también la taquillera comedia italiana ‘Como pez fuera del agua’ y ‘El hijo’, cinta con una superhéroe de terror. En televisión, minuto de silencio por ‘Juego de Tronos’ y análisis de sitcoms como Fleabag, Friends o The Big Bang Theory.

Aladdin (Guy Ritchie)

Entre los superhéroes de Marvel y Star Was, el plan de dominación mundial de Disney pasa por jugar con la nostalgia, con los recuerdos de generaciones marcadas por sus clásicos de animación. Tras el Dumbo animalista de Tim Burton, Aladdin resucita en live action de la mano de Guy Ritchie. No hay nada nuevo respecto a la cinta original. Basada en el famoso cuento de las Mil y una noches, la historia narra las aventuras de un joven landrozuelo que se enamora de la hija del sultán y acepta el reto del malvado Jafar para encontrar una lámpara mágica.

ALADDIN Duración 128 minutos Dirección Guy Ritchie Guión John August, Guy Ritchie Reparto Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith, Chico Kenzari, Billy Magnussen, Nasim Pedrad, Numan Acar, Navid Negahban, Amir Boutrous

Un histriónico Will Smith interpreta al genio encargado de conceder esos tres deseos a Aladdin. El primero, convertirse en príncipe para sortear la ley que no permite a la princesa Jasmine casarse con un plebeyo. El que fuera Príncipe de Bel Air se tiñe de azul con efectos digitales en su vuelta a un registro cómico. Explicaba el actor que se pasó gran parte del rodaje en una habitación pero que la experiencia le había permitido aplicar todas sus facetas como intérprete.

Tampoco hay hallazgos visuales, el punto fuerte es la recreación de esa ciudad ficticia de Agrabah desde la mirada exótica de Occidente, entre un zoco, los mercadillos tradicionales de los países árabes, y la inspiración hindú del palacio del sultán. En una primera media hora con ritmo, Guy Ritchie demuestra más mano con las persecuciones que con los números musicales, la paleta de colores y los bailes al estilo Bollywood.

El realizador británico, quien fuera una de las grandes promesas del indie con cintas tan reivindicadas como Snatch, cerdos y diamantes, lleva años entregado al mainstream. Aquí huye de cualquier innovación estética y formal y despoja de encanto muchas de las grandes escenas del clásico de 1992. La cinta conserva su reflexión acerca de la desigualdad, la discriminación y la avaricia, pero actualiza los temas que podrían resultar más polémicos. En la era de lo políticamente correcto, Disney se ha guardado las espaldas en todo.

La princesa Jasmine es feminista. Si en la película original, buscaba cambiar las leyes para casarse con quien quisiera, ahora su demanda es ser sultana, reivindica el poder de las mujeres y su derecho a gobernar. La actriz Naomi Scott, británica de origen indio, da vida a esta joven que desafía las tradiciones e interpreta una nueva canción que pretende cambiar la imagen de las princesas Disney.

La compañía también ha evitado cualquier acusación de blanqueamiento. El actor Mena Massoud, nacido en Egipto y criado en Canadá, es el protagonista, un nuevo Aladdin que sí imprime carisma al personaje y derrocha química con la princesa Jasmine. Aladdin se estrena en más de 900 salas, la cinta original fue la más taquillera de 1992, superó a La Bella y la bestia y ganó varios Oscar por su banda sonora. Ahora es un musical romántico y de aventuras con el que se echa de menos la magia y luminosidad de los dibujos animados.

El hijo (David Yarovesky)

Cine de terror con El hijo, dirigida por David Yarovesky, que dirigió una de las entregas de Guardianes de la Galaxia. La premisa es curiosa, la de qué pasaría si una especie de Superman, es decir, de niño de otro mundo, aterrizara en la tierra y en lugar de usar sus poderes para el bien de la humanidad, lo hiciera para todo lo contrario. Los padres de este Superman son Elizabeth Banks y David Denman y el niño Jackson A. Dunn.

EL HIJO Duración 90 minutos Dirección David Yarovesky Guión Brian Gunn, Mark Gunn Reparto Jackson A. Dunn, Elizabeth Banks, David Denman, Meredith Hagner

La viuda (Neil Jordan)

Hay otro thriller de villanos, más bien de villanas. La viuda es el regreso de Neil Jordan, ganador del Oscar por el guion de Juego de lágrimas, director de Michael Collins o El fin del romance, con un thriller casi noventero y juguetón, protagonizado por Isabelle Huppert y Chloe Grace Moretz. Es la historia de una joven que acaba de perder a su madre y se encuentra un bolso en el metro de Nueva York, decide devolvérsela a su dueña, a la que da vida la musa francesa, y entablan una amistada perversa.

LA VIUDA Duración 98 minutos Dirección Neil Jordan Guión Ray Wright, Neil Jordan Reparto Isabelle Huppert, Chloë Grace Moretz, Maika Monroe

Elisa y Marcela (Isabel Coixet)

El estreno español de la semana solo pasará por algunas salas. Tras su polémica paso por la Berlinale, se estrena en los cine Verdi 'Elisa y Marcela', la película de Isabel Coixet para Netflix. Como sigue sin haber acuerdo con exhibidores, repite el esquema de 'Roma', estreno limitado en salas -dos semanas- antes de su lanzamiento global el 7 de junio. La cinta cuenta la historia real de dos mujeres que en 1900 urdieron un plan para sortear todas las barreras de la época y casarse, una de ellas vestida de hombre. La protagonizan Natalia de Molina y Greta Fernández.

ELISA Y MARCELA Duración 129 minutos Dirección Isabel Coixet Guión Isabel Coixet, Narciso de Gabriel Reparto Natalia de Molina, Greta Fernández, Sara Casasnovas, Tamar Novas, María Pujalte

Como pez fuera del agua (Riccardo Milani)

Comedia italiana de contrastes, ricos y pobres, que habla de la urbanización a toda costa de las periferias de las ciudades italianas, a través del personaje de un empresario divorciado y su hija con un novio de los suburbios. Es uno de los exitazos de la taquilla italiana.

COMO PEZ FUERA DEL AGUA Duración 98 minutos Dirección Riccardo Milani Guión Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellesi, Riccardo Milani Reparto Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Luca Angeletti, Antonio D'Ausilio

Blaze (Ethan Hawke)

Cuarta película que dirgie el actor. Es un retrato intimista del cantante de country Blaze Foley. La cinta va desde sus inicios en Georgia donde vivía en un árbol hasta la llegada a uno de los grandes escenarios de Texas Outlaw en la década de los años 80. Un retrato del éxito y del fracaso de un artista a reivindicar por el pacifismo de sus letras.

BLAZE Duración 127 minutos Dirección Ethan Hawke Guión Ethan Hawke, Sybil Rosen Reparto Ben Dickey, Alia Shawkat, Josh Hamilton, Charlie Sexton, Sam Rockwell

La última lección (Sébastien Marnier)

Después de 'Irreprochable', Sébastien Marnier presenta un thriller dramático basado en la novela de Christophe Dufossé titulada 'L’Heure de la sortie' y protagonizado por el actor francés Laurent Lafitte (‘El sueño de una noche de verano’). Presentada en la Selección Oficial de la Biennale de Venecia, cuenta la historia de Pierre Hoffman, un profesor que sustituye a otro que recientemente se ha suicidado en un instituto católico de élite. Pierre no solo se tendrá que enfrentar a un grupo de alumnos que desconfían de su talento como profesor, sino que sospecha que 6 de sus 12 alumnos traman algo y no sabe si es contra él o contra ellos mismos.

LA ÚLTIMA LECCIÓN Duración 104 minutos Dirección Sébastien Marnier Guión Sébastien Marnier, Elise Griffon Reparto Laurent Lafitte, Luàna Bajrami, Pascal Greggory, Victor Bonnel, Emmanuelle Bercot