La nota para el VAR en su primera temporada

Aprovechando la visita a El Larguero de Carlos Velasco Carballo, presidente del Comite Técnico de Árbitros, el director del programa, Manu Carreño, valora el sistema de videoarbitraje, tras sus aciertos y fallos, en su primera temporada en España.

"He dado mi opinión durante toda la temporada en diversos momentos y a veces me ha gustado más, a veces me ha gustado menos y a veces me ha gustado poquísimo. Creo que le doy un aprobado raspado en la primera temporada", comenzó.

"Cada uno de los que nos estáis oyendo tendréis la vuestra y diréis 'Manu, exagerado, ¡cómo le dais tanto!' y algunos dirán 'te has quedado cortísimo, yo le daría un sobresaliente'. Mi nota es un aprobado, ¿por qué? Porque creo que la tecnología es sobresaliente pero quienes usan esa tecnología son bastante deficientes y por debajo de la gran tecnología. Creo que con el tiempo me imagino que se irán acercando los niveles de la tecnología y los que la utilizan", continuó.

"Recuerdo que una noche aquí, después de haber hablado con Quico Catalán en una semana, luego haber discutido con no sé quién y las quejas de uno y otro... tuvimos un fin de semana de varias jugadas que dijimos '¿cómo es posible que no vean esto? ¿Cómo es posible que no llamen al árbitro para que lo vea en el monitor? Hay una serie de preguntas que para nosotros son más fáciles y para los árbitros son más difíciles, pero ha habido algunas jugadas en las que es imposible encontrar una explicación", finalizó Carreño.