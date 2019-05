Adictos al videojuego

A veces los peores enemigos son los que mejor te engañan. O los que no conoces. Un ejemplo: tomarse catorce cuba libres, claramente, es perjudicial. Lo sabes, lo sabemos. Y si es un día tras otro, y si no puedes pasar sin ello y al segundo o al tercero ya vas de lado pues seguramente –o seguro- seas un alcohólico. Pero esto lo reconocemos, no es ninguna sorpresa. Si te metes una raya de coca por la nariz, o dos, o tres y un día, y otro, por mucho que pienses “yo controlo”, tienes todos los números para engancharte. Adicción a las drogas, adicción al alcohol… todo esto nos suena, pero, ¿un videojuego, un ordenador… esto es peligroso? ¿seguro? Pues sí, puede ser peligroso. Y mucho.

Pero el problema existe, aunque no se conozca su dimensión con exactitud. Aquí no se trata de demonizar nada, pero en España hay más de 14 millones de personas, usuarias de videojuegos, y los expertos calculan que entre un dos y tres por ciento pueden ser adictas y necesitar tratamiento. Estaríamos hablando de casi 300.000 personas; o sea que no es ninguna tontería, algo habrá que hacer.