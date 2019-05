Gabi Martínez: "Hemos conseguido marginar del debate público lo que es cultura y naturaleza"

Escritor y periodista, Gabi Martínez (Barcelona, 1971), está considerado uno de los representantes españoles de la literatura de viajes. Autor de obras como Los mares de Wang o En la Barrera, acaba de llegar de la Patagonia argentina y chilena, a donde viajó para conocer la Cueva del Milodón, un gran mamífero emparentado con el Megaterio, el animal que inspiró el viaje de otro novelista, Bruce Chatwin, a la Patagonia. El último libro de Martínez lleva por título Animales invisibles, un trabajo que cuenta el mundo a partir de lo que nadie ve, siguiendo el rastro de seis especies extinguidas o difíciles de ver con el objetivo de descubrir nuevos lugares y, como le relata a Macarena Berlín, preservar el planeta pues "la tierra no la cuida uno, la cuidamos entre todos".

Animales invisibles se remonta 16 años atrás. Su historia arrancó en Uganda, cuando en uno de sus viajes Martínez observa como los turistas buscan ver los animales más típicos y comunes cuando la estrella es el picozapato, un animal al que no ve prácticamente nadie. Ahí saltó la chispa para el escritor que se preguntó por qué el animal que más en boca de los autóctonos estaba, es precisamente al que no se veía. "Al cabo de unos años todo eso tiene sentido y sobre todo tiene sentido cómo me he ido construyendo yo mismo como alguien que viaja, que mira al mundo y que va recibiendo de este una serie de ideas", relata el escritor. Animales invisibles ofrece al lector la oportunidad de conocer al picozapato, la moa, el yeti, el tigre coreano, la danta y la Gran Barrera de Coral.

"No me gusta la literatura que es sesgada a la hora de emitir opiniones, pero sin duda lo que sí que me gusta mucho es esa tradición de que sean los hechos los que a ti te invitan a pensar en una serie de cosas", señala el escritor quien añade que en ese sentido, sí se puede calificar su trabajo como activista. El periodista reconoce su disposición a ofrecer una imagen de la naturaleza que haga que la sociedad ponga de su parte en el cuidado de esta. "Es un activismo de la tierra para defender nuestros espacios, para reivindicarnos como personas que caminan y que aprecian el entorno en el que están viviendo".

En este libro le acompaña el arqueólogo Jordi Serrallonga, quien pensó en la importancia del relato a la hora de transmitir. "Conseguir articular relatos que convenzan a las personas de que ahí hay una historia que les puede interesar por el motivo que sea", apunta Martínez. A partir de esas narraciones, la idea reside en "empezar a empujar todos juntos en una dirección que merece mucho la pena y que pasa por, ahora mismo con las urgencias del cambio climático y por la presión de las distintas economías y densidad poblacional, intentar poner todos un granito de arena para cuidar la tierra".

Las historias unen a las personas y el escritor asegura que el ser humano, hoy en día, solo mira lo que tiene cerca. Así, Animales invisibles anima a conocer más allá de nuestras fronteras a través de una propuesta en positivo pero que advierte de la destrucción del planeta que como humanos estamos cometiendo. Sin ir más lejos, en España el 84% de las razas autóctonas están en peligro de extinción, algo a lo que Martínez responde tajante: "Estamos en un límite en el que hay que plantearse muy en serio cuál es nuestra apuesta, incluso como seres políticos". El escritor cuestiona hasta qué punto queremos hacer uso del poder que tenemos como habitantes del planeta. "Hemos conseguido marginar del debate público lo que es cultura y naturaleza", algo que el periodista reivindica defendiendo el hecho de que "ahora nos encontramos con la política tomando el mando sobre nuestro yo más profundo, elemental y literalmente natural".

Uno de los protagonistas de Animales invisibles es la Gran Barrera de Coral, con la que Martínez cuestiona la manera que tenemos de mirar a los animales. Gabi llegó a este ser vivo después de escribir muchos libros sobre viajes. Trabajos que por lo general siguen una estructura marcada que se basa en partir de un lugar, hacer un recorrido y llegar a un destino, como explica. "Lo que hace la Gran Barrera es ofrecer una mirada diferente, son pólipos muy chiquitines que sumándose unos a otros adoptan una forma visible desde el espacio exterior”" esa idea lleva al escritor a la siguiente: "Me ofrece una posibilidad creativa que es la de articular un libro a base de pequeñas historias que aisladas no tienen un sentido especial". Algo que el escritor califica como un regalo y que comparte con los lectores en este trabajo consciente y real de nuestro planeta.