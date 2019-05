La herencia de Juan Goytisolo

Novelista, autor de ensayo, colaborador de El País, Juan Goytisolo decía que los escritores se veían obligados "a suplir la carencia informativa de la prensa para denunciar una serie de realidades escandalosas". Antonio Rubio y Macarena Berlín abren un coloquio sobre la particular y destacable narrativa de este intelectual español que hizo de su obra un documento social y de denuncia.

Desde sus inicios y hasta su muerte, hace ya dos años, el premio Cervantes en 2014 nunca cejó "en su compromiso con la verdad, aún cuando ésta iba en contra de la dinámica general", apunta Rubio. Para él, un intelectual de la escala de Zola y Camus, con una actitud implacable: "dar siempre voz a las víctimas", concluye Rubio.

Sobresale por una trayectoria que arrastra medio centenar de obras, de lo más variopintas, entre las que también se distingue por su literatura de viajes y las crónicas desde territorios en conflictos armados. A sus 60 años fue enviado especial por El País a guerras como Bosnia, Chechenia, o Palestina. En una etapa más madura como periodista, señala Macarena Berlín el pensamiento del autor "los periodistas no solían escribir bien". Afirmación que Rubio refrenda "en parte", y cuestiona la falta de reflexión en la narrativa de los medios en la actualidad: "Goytisolo exigía que lo escritores debían escribir bien para estar más cerca de la verdad".

Hizo de la literatura un amigo del periodismo, y viceversa. "Sentir, ver, contar y denunciar": la noción que llevó siempre a la práctica "tanto en sus reportajes como en el elemento de la ficción", rescata Rubio. Segundo de tres hermanos, todos dedicados al mundo de las letras, fue Juan el único que se interesó por el periodismo. "Él tenía una realidad distinta. Una cercanía a lo que era el pueblo".

"En las facultades falta mucha bibliografía, sobre todo de grandes maestros y reporteros como Goytisolo", señala Rubio. Además, el periodista subraya la falta de lectura reflexiva en la actualidad: "Las lecturas hay que hacerlas siempre de manera reflexiva y con un lápiz, que no con un bolígrafo", para volver de manera fácil a los puntos clave pues "son como pequeñas fichas que te pueden servir y no hay nada más interesante, bonito, más orgásmico que poder volver a aquellas anotaciones de los grandes maestros".

No toda la obra de Goytisolo está publicada. Dos años antes de su muerte entregó un manuscrito a la agencia literaria Carmen Balcells con indicaciones de que no se publicara hasta que no se cumplieran dos décadas de su muerte. "Me parecen un buen planteamiento", apunta Rubio Campaña, "en Barcelona, con Doña Carmen Balcells estaban los mejores literatos y periodistas". Tendremos que esperar hasta 2037 para leer lo que Goytisolo nos dejó en herencia.