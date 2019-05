Guillermo Amor: "Queremos sacarnos lo que pasó en Liverpool"

El director de relaciones institucionales del Barcelona, Guillermo Amor ha pasado por El Larguero la noche previa a la final de la Copa el Rey entre el Valencia y el conjunto culé: “Queremos acabar bien la temporada y sacarnos lo que pasó en Liverpool, que creo que está superado”.

“Las sensaciones son siempre buenas antes de afrontar una final que es el último partido de la temporada con la ilusión máxima, respetando muchísimo al Valencia que sabemos que nos va a poner las cosas complicadas”, ha asegurado Amor.

Preguntado por el balance de la temporada, ha dicho que si gana el Barcelona la Copa “sería una muy buena temporada para nosotros” y si la pierde “sería una temporada creo que muy buena. Ganar LaLiga aquí con tanta diferencia de puntos es demostrar tu seguridad y regularidad durante toda la temporada. En Copa creo que lo hemos hecho igual”.

Sobre la continuidad de Valverde, Amor ha respondido: “Yo creo que nadie piensa otra cosa que no sea el que no pueda salir Ernesto. El presidente lo ha dicho en sus últimas declaraciones, Leo también lo comparte, el vestuario también está con el míster y es el pensamiento que tenemos todos. Por dos resultados que han podido ser en esta Champions este año y el pasado no se puede tirar por tierra todo el trabajo realizado, ha sido más la manera que la derrota y creo que eso ha dolido un poco más (…) La idea es que Valverde siga porque hace poquito también renovó y no pensamos en que vaya a ir mal en la final”.