"Invito a los políticos a que duerman un día en la calle y vean lo que pasamos"

Una pareja joven duerme en un saco de dormir. Por su lado van pasando turistas. Algunos se paran a leer la pancarta que hay colgada encima: "El Gobierno viola la Constitución. 32.000 sin techo". Es el centro de Madrid. Al lado del Museo del Prado y en frente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Hay decenas de tiendas de campaña alineadas.

"Cada persona tiene una función aquí. Hay gente que se dedica al punto de información, otros a la seguridad...". El Vikingo, "así me llaman", es uno de los que se encargan de la seguridad del campamento. "Y la que cocina es esta señora que está aquí". Joaquina sale de su tienda de campaña. Tiene 58 años y lleva uno en la calle. "Somos invisibles para la gente", dice. Vive en esa tienda con su hijo, con una discapacidad del 45%, y su marido, que ha sufrido ya dos infartos. "Hemos pasado mucho frío. Es muy complicado. No poder ir a un aseo, tener que hacerlo en la calle. ¿No les da vergüenza? A mi me da vergüenza. No somos animales. Si yo estuviera en otra situación no miraría a la gente mal... Más bien les daría un abrazo. Si no puedes ayudar, con una sonrisa haces más que ignorando".

Las tiendas de campaña son verdes, las más básicas de Decathlon, algunas tienen un papel pegado que dice "tienes guardia de tres a seis de la mañana" y todas tienen atado un lazo negro hecho con plástico de bolsas de basura. Todos hablan de él. Se llamaba Gerard, tenía 22 años. "Se murió de sobredosis, de antidepresivos. Tenía problemas mentales y estaba tratado, pero no pudo soportar la calle. Estaba muy deprimido por estar aquí", cuenta Miki que es uno de los que comenzaron esta protesta.

Varias tiendas de campaña con un lazo negro con plástico de bolsas de basura / CADENA SER

Una vela encendida recuerda a Gerard en uno de los puntos de información. Al lado una pancarta en la que se lee: "¿Todavía no nos veis? Un sin techo muere por violencia cada 20 días". Es una de las realidades que quieren visibilizar con la acampada: cómo la vida en la calle mata a las personas. "Se abandona a la gente y se les deja morir aquí. La gente de la calle está maltratada por las instituciones. No nos consideran personas iguales, es que ni siquiera un número. Si muere tanta gente al año por estar en la calle, ese número debería importar un poquito", defiende Miki. "La calle te deja una herida muy grande, incurable. Una vez que te has enfrentado al rechazo de las instituciones y de la sociedad, esa herida te queda para toda la vida".

También quieren romper los prejuicios que rodean a las personas sin hogar. "Creo que el pensamiento general es pensar que hemos hecho algo mal para vivir así, pero en la inmensa mayoría de las ocasiones es un golpe de mala suerte, una depresión o un desestabilizamiento de la vida cotidiana que hace que no puedas pagar una vivienda y tengas que vivir en la calle".

Nico, por ejemplo, perdió su trabajo. "Eso me hizo recaer en las drogas. Lo perdí todo y me vi en la calle". Ahora está un centro de día, tomando medicación. "¿Me ves con mala cara? Voy bien vestido, con mi polo, mis bermudas, mis zapatillas... Me ducho todos los días, huelo bien", dice orgulloso. "La gente se piensa que las personas que viven en la calle tienen que ser alcohólicas, ir drogados... Y no es así. Yo me pongo en el supermercado a pedir y la gente me dice: 'pero si tu no vives en la calle'".

"Invisibles para los políticos"

La acampada empezó el 16 de abril, un par de semanas antes de las elecciones generales. La mayoría de las personas sin hogar no pueden votar en las elecciones por falta de documentación o de empadronamiento, así que esta es su manera de hacerse visibles durante la campaña electoral. "Los políticos prefieren no pringarse con un tema tan peliagudo, pero es una cuestión de voluntad política", asegura Miki, "no es irresoluble. Lo que hacen es insuficiente porque sigue habiendo miles de personas durmiendo al raso. Es su obligación trabajar para las personas y proteger su vida. No hay excusas. Es una crueldad política abandonar a la gente en la calle".

Joaquina y su marido / CADENA SER

Hace una semana mandaron una carta al Ministerio y al Congreso de los Diputados pidiendo eso, que se protejan sus derechos. Aseguran que el Gobierno está violando la Constitución y exigen que se garantice la protección de la integridad física de las personas". "En la carta les presentamos sus propios datos, porque los documentos oficiales reconocen que la vida en la calle te destroza físicamente y psicológicamente y que la probabilidad de morir es mucho mayor. Pedimos que se proteja ese derecho dándole la importancia que tiene. Es un derecho fundamental que debería estar protegido al mismo nivel y no es así".

Tienen, además, una propuesta. "Les pido, por favor, aunque sea uno, el que sea, que venga y pase una noche y un día aquí con nosotros. Que vean lo que estamos pasando. Yo les dejo mi tienda", se ofrece Joaquina.

Llevan ya más de un mes acampados, pero dicen que no se van a ir hasta que no reciban una respuesta. "Es nuestra vida la que está en juego".