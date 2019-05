Querid@s compañer@s

Lo peor del domingo, 26 de mayo, es que al día siguiente, amanecerá el lunes 27. Queridos compañeros, queridas compañeras, viejos camaradas de tantas luchas sin fruto, no os lo toméis a mal, pero no quiero volver a veros. No quiero volver a gritar a vuestro lado contra un campo de golf en Chamberí. No quiero que nos volvamos a encontrar bajo un diluvio como el que nos empapó cuando salimos a la calle a defender al doctor Montes. ¿Os acordáis de Lamela? Yo sí, pero deseo olvidarlo para siempre. Olvidar la relaxing cup of coffee de Botella, olvidar a Gallardón y la caspa que nevó sobre nuestros hombros durante aquel invierno interminable. Estoy hablando de Madrid, pero Madrid, que es mi ciudad, es hoy, de nuevo, la gran trinchera. Y al hablar de Madrid, hablo de otras ciudades, otras comunidades donde la izquierda tiene una posibilidad real de volver al poder después de treinta años de PP. Queridos compañeros, queridas compañeras, por todo lo que hemos sufrido juntos, os suplico que no os equivoquéis de enemigo. Porque amanecerá el lunes 27, y todos los lunes de los próximos cuatro años, que serán muchos, muchísimos lunes. Y si perdemos porque ellos han ganado, nos volveremos a encontrar en Sol con la cabeza muy alta. Pero si perdemos porque no hemos sabido retener el poder que nos costó tanto trabajo alcanzar, no tendremos consuelo. Esta es la primera vez en mi vida que apelo al voto útil porque, por primera vez, mi voto sirve para conservar un poder auténtico. Sólo os pido una cosa. Recordad a Lamela. Recordad a Botella, a Gallardón, antes de votar

