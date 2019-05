"Hice el exámen de las oposiciones desde el hospital con contracciones"

"Me quedé embarazada para dar a luz el 15 de mayo y tenía la oposición del sergas el 12 de mayo. Me puse muy nerviosa porque llevo ya varias oposiciones y esta era mi gran oportunidad porque salían más plazas", nos cuenta. Ana, en concreto, lleva 11 años trabajando como interina. "Me puse nerviosa la noche anterior, y me fue a urgencias porque tenía la tensión alta, así que me dejaron ingresada. Hice el examen con otra compañera embarazada, con un barrigón, con contracciones, en una sala del hospital", describe. El bebé se llama Laura, "espero que venga con una plaza debajo del brazo", sonríe.

