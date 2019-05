Valet de Chambre es un sumiso de Pamplona, entregado a la causa, que vino a contarnos lo complicado que es encontrar un ama. Él se excita haciendo todo aquello que su ama determina, desde las tareas de la casa hasta ser la persona que le lame los pies o la masajea. “Soy un pervertido camuflado en persona de bien”, asegura. “Lo que más me apetecería es encontrar una pareja en la que también se involucre la pareja de mi ama.” Entre los implicados no se establece una relación romántica como tal, pero sí platónico o referencial hacia su ama. “Durante muchos años he llevado en paralelo mi mundo de sumisión y el vainilla. Con los años la intensidad y el placer que me da el sexo no convencional ha ido ganando. “Ahora mismo, en una relación esporádica que pudiera aparecer, no tengo interés en tener sexo convencional”. Cada vez es también más fácil para Valet encontrar a sus amas, teniendo en internet sus mejores escondites. “Quiero encontrar un ama que tenga pareja y también quiera involucrarse en nuestro juego de roles” Y esto implica que Valet será el sumiso sexual de ambos, haciendo todo lo que ellos le ordenen. En cuanto a tener sexo explícito con ellos… “Haré lo que ellos ordenen.” Y esto, a veces, consiste, como mucho, en lamer el clítoris de su ama mientras el otro la penetra. NO más.

SI algún hombre pensó que la juguetería erótica no es para ellos, no sabía la de maravillas que hay en el mercado. Óscar Ferrani vino con un lote de Amantis para que descubriéramos los juguetes orientados para los hombres, en los que el estímulo de la próstata se convierte en el gran reclamo. Lo primero es enseñarle las maravillas de su esfínter anal y la de terminaciones nerviosas que entran en juego. Porque a partir de aquí, comienza todo un mundo de sensaciones. Por eso el primer dildo superfino diseñado para relajar el esfínter anal, ya que el vibrador está en la propia punta. “Simplemente colocándolo en el centro del ano y dejándolo vibrar, el ano se relaja por sí solo”. Una vez que ya dominamos este principio, podríamos avanzar un poco más e incluir las anilllas de contención para los testículos, además de los masajeadores prostáticos, así, se vigila la retroacción de los testículos lo que dará máyor sensibilidad también al pene. Mientras la parte del dildo se introduce en el ano, estimulando el mismo y acercándose al punto P prostático. También nos habló de los dispositivos pensados para recrear una doble penetración y de los dildos específicos con estimulador para el clítoris. Es decir, que además de ser dildos con los que se penetran, su vibración estimula el órgano maravilloso de las mujeres. No olvidemos que todos estos artilugios deben ser utilizados con lubricantes en base al agua. Nos divertiremos y disfrutaremos como merecemos.

¿Pensando en algún libro con el que calentar las intenciones? Raúl Gavilán nos presentó su trilogía erótica Striptease, compuesta por Una vida al desnudo, Una vida de cambios y Una vida por resolver. Raúl es uno de los pocos escritores que ha apostado por el género literario erótico, lo hizo animado por su mujer, quien estaba encantada con la historia sobre el despertar sexual de un joven que se había inventado. La trilogía está entre los diez libros de erótica más vendidos en el país.

Irene Aterido, sexóloga, nos habló de la multitud de iniciativas para concienciar y ayudar a las mujeres africanas en sus menstruaciones. África Menstrúa pretende además enseñarnos cómo muchos de nuestros dispositivos occidentales no siempre son válidos en todas las comunidades, para que nuestra ayuda se canalice del mejor modo para ellas.

El Patillas nos trajo el barómetro del autoplacer 2019 elaborado por la marca de juguetería erótica japonesa Tenga, incluye por primera vez a los españoles en una de sus muestras. La primera vez que participamos y hemos sido declarados los vencedores del estudio porque los españoles somos los que más nos masturbamos. 93% de los españoles se ha masturbado alguna vez en su vida. Ingleses y alemanes siguen en ese ranking, completado por estadounidenses y japoneses. Ls españoles comenzamos a masturbarnos cumplidos los 14 años y utilizamos pensar en Aitana y Alba Carrillo y Elsa Pataky, Mario Casas, Alejandro Sanz y Rafa Mora.

También debatimos sobre el premio de squash en Asturias, ya que a las mujeres que lo ganaron, además de entregarles un trofeo, las obsequiaron con un compendio de despropósitos como una crema depilatoria, una lima eléctrica y un vibrador, demostrando un carácter sexista que ya se ha cobrado la dimisión de dos de los organizadores.

Y en mi despedida, tuve que leerle la cartilla a ese estudiante de derecho empeñado en mandarme fotopollas… Niño, ¿qué te he hecho yo para merecer esto?