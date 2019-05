A sus 58 años y después de superar un infarto, Antonio Banderas se encuentra en lo más alto de su carrera. Acaba de ganar el premio a mejor interpretación masculina en el prestigioso Festival de Cannes. Ha abierto un teatro en Málaga, dirigirá película este verano y en otoño se dedicará a promocionar Dolor y Gloria, la cinta de Pedro Almodóvar en Estados Unidos, con la mirada puesta en la temporada de premios.



Banderas es el séptimo español en alzarse con este galardón. Un premio que ya tienen intérpretes españoles como José Luis Gómez en el año 1976, Fernando Rey un año después, Alfredo Landa y Paco Rabal por Los Santos inocentes en 1984. El último en ganarlo fue Javier Bardem por Biutiful, la película de Iñárritu, en el año 2010. Tras la ceremonia de clausura, atendió a varios medios de comunicación, con la elegancia y generosidad habitual, entre ellos la Cadena SER.

En la rueda de prensa de Cannes, te emocionaste, ¿qué tiene de especial está película para que te llegue de esa manera?

Supongo que de lo que trata. Pedro es una persona muy privada y yo nunca los he traspasado, nuestra amistad era así. Cuando leí el guion pensé que era una confesión increíble de cosas que yo no tenía constancia. El universo madre, el universo amores, el universo de los actores, donde el personaje de Asier es una mezcla de muchos actores y actrices, hay cosas en las que yo me reconozco. El día que dirige la acción de la madre en el balcón, es que Pedro no podía hablar. Todo eso fue sucediendo durante el rodaje. Por eso el otro día me emocioné. Pedro es muy puñetero, no te deja utiliza lo que te da seguridad, te pone contra las cuerdas, por eso muchos actores se enfrentan a él. Te tienes que abandonar y, en ese abandono, él ya se relaja y te deja. Yo a la semana de rodaje, me sentía más libre. A Pedro no le interesa con cosas que le sirven a otros directores, él quiere a un Banderas nuevo.

A tus 58 años, ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo afrontas este premio y tu carrera?

¿Se puede agradecer en la vida tener un ataque al corazón? Porque a mí, personalmente, me ha servido para reflexionar, para volver a mirar, darme cuenta de que nos morimos, de que somos vulnerables y de que empiezas eliminar las pajas que tienes en la vida, como el coche que te vas a comprar. Y te quedas con lo esencial y, lo esencial, es mi carrera. De repente, ha sido una bendición. Pedro lo detectó. No sé si me llamó por eso, pero desde los primeros ensayos me lo decía: "Antoñito, hay algo en ti, un peso, desde que te pasó el infarto que es nuevo, no lo escondas, coño".

¿Has hablado con Pedro Almodóvar? ¿Qué te ha dicho? ¿Es un premio agridulce, al no lograr la Palma de Oro?

Nos hemos enviado unos textos esta mañana. Yo no quería hablar con él, porque yo creo que está un poco dolido. Aunque nosotros aquí siempre decíamos que no nos creíamos nada y nos decíamos, "quedémonos con los aplausos de diez minutos, con las críticas tan buenas". Pero por mucho que hagas eso, somos seres humanos, y es que está ahí. Yo esperaba algo más para Pedro, sinceramente te lo digo. Ha sido un festival muy puñetero proque estaba todo Cristo, todos los grandes del cine mundial metidos en una semana y pico. Es muy complicado

Tu premio de mejor actor eliminaba el de la Palma...

No podían ser los dos. Yo creo que la gente no solo ve una buena interpretación, ve que le estoy interpretando a él. Hay como una especie de homenaje detrás de esta interpretación.

¿Es un premio también para Almodóvar?

Iñárritu te va a dar un Martini esta noche...

¿Qué pesa más, el dolor o la gloria?

Hoy la gloria, no me jodas. Que tengo este premio que parece una colonia. Y lo que he dicho cuando lo he recogido, que recibo este premio como actor y en el nombre de mi personaje que, aunque se llama Salvador Mallo, no es ningún secreto para que reconozcáis que detrás está mi querido Pedro Almodóvar. Me ha gustado mucho la ovación en el palacio, yo tenía dudas de cómo se iba a recibir el premio.

Como niño malagueño, ¿soñabas con venir a Cannes?

No, como niño malagueño soñaba con ser el Zorro, que era fan.

Esta película va a darte mucho trabajo porque te quedan los Goya, los Oscar...

Mañana voy a ver la Fórmula 1, luego me voy a Miami y me preocupa mi teatro. Es un esfuerzo muy grande y sin dinero público por decisión propia. En verano voy a dirigir y después tengo una agenda tremenda en Estados Unidos para la promoción de Dolor y gloria. Hay que intentar que esta película la vea el mayor número de personas y, sí, hay una trayectoria de premios que hay que trabajarlo.

En la alfombra roja hablabas con Tarantino, ¿Qué te decía? ¿Te ha dado trabajo?

Mira me lo encontré el otro día en Cannes, en un restaurante. Estaba cenando y, de repente, surge de la nada, tan enloquecido como siempre. Y gritando me dice: "tú sabes que yo soy director de cine por Matador, díselo a Almodóvar. Y dile que genuinamente quiero que gane la Palma de Oro". Y se lo dijo a Pedro, le llamé y estaba pintando en su casa y se lo conté. Pero es bonito tener una película en competición y tener la generosidad de decir que el premio vaya para un competidor.