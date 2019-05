Rakitic: "Valverde ha hecho un gran trabajo, estamos muy contentos con él y su cuerpo técnico"

Ivan Rakitic ha dado la cara en zona mixta tras la derrota contra el Valencia en la final de la Copa del Rey, donde los culés perdieron con un 1-2 su oportunidad de conseguir el noveno doblete para el club barcelonés. El jugador blaugrana ha indicado que la situación "duele mucho acabar la temporada con una derrota", especialmente tras el varapalo de la Champions League frente al Liverpool.

"Al final si podemos ganar La Liga es una temporada buena, podría haber sido mejor pero no es así. Tenemos esa presión de ganar todos los títulos pero no pudo ser. Hoy peleamos hasta el final pero el Valencia con tres llegadas nos hizo mucho daño. Después el equipo se levantó, lo peleamos hasta el final, intentamos dar la vuelta pero no pudo ser. Tenemos que analizar y preparar bien la temporada que viene y, por supuesto, ir a por todos los títulos", analizaba Rakitic ante la prensa al final del encuentro.

Con todos pendientes de la continuidad de Valverde al frente del banquillo del Barcelona, el jugador respalda el comentario del presidente Bartomeu en el que admite que la responsabilidad de la derrota no recae en el entrenador. "El míster ha hecho un grandísimo trabajo", reconoce Ivan Rakitic, "estamos muy contentos con todo lo que está dando él y su cuerpo técnico. Tenemos que ponernos nosotros en esa autocritica, tenemos que mejorar muchas cosas. El equipo ha dado una buena reacción, luchamos hasta el final pero no pudo ser. Es una lástima, nos duele muchísimo, también por la afición que ha venido aquí a apoyarnos. Es una temporada buena, hemos ganado La Liga, estamos en la final pero somos el Barcelona y tenemos la presión de ganar todos los títulos".

"Sabemos que el equipo ha dado la cara, intentamos sacar adelante el partido. El fútbol ha sido muy duro hoy con nosotros, con pocas llegadas nos hicieron muchísimo daño. Tenemos que analizar muchas cosas, podemos hacerlo mejor. Estuvimos muy cerca de estar en todas las finales, hasta la de la semana que viene, pero no pudo ser. Hay que analizar muchas cosas y hacerlo mejor la temporada que viene", comentaba el blaugrana sobre la derrota, añadiendo que es una "gran decepción" y admitiendo que aceptan las críticas de los aficionados, que piden una serie de cambios en la plantilla.

Sobre su enfado en el tercer cambio al final de partido, Rakitic indica que "es normal" y que "si salgo con una sonrisa hay que pegarme una buena ostia. No sólo por decisión del míster, que la acepto y respeto al 100%, es por ayudar al equipo hasta el final. Quería dejar la ultima fuerza en el cambio. No ha sido así, no hay problema, solo una reacción por mí mismo y no por el míster o el equipo".