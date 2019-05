Robert Fernández: "Si me echaron por el resultado de Roma, sería una decepción"

Robert Fernández, ex secretario técnico del FC Barcelona atendió a El Larguero de Manu Carreño, para analizar la actualidad del conjunto culé, después de la derrota en Copa del Rey frente al Valencia.

El que fuera el sustituto de Andoni Zubizarreta, y que trajo a Ernesto Valverde repasa el suturo del técnico del Txingurri, "Valverde ha hecho un trabajo excelente, pero no ha tenido la fortuna es dos días claves", a lo que añade "se le han escapado dos resultados muy favorables, por detalles. Y eso a veces no lo puedes controlar", afirma Fernández.

La directiva del Barcelona decidió, tras la debacle en Roma, no renovar a Robert Fernández: "No se puede cesar a alguien por un resultado. Si me echaron por Roma, sería una gran decepción, creo que hay que analizar muchas más cosas, más importantes". Y es que de cesar a Pep Segura como responsable del área deportiva, serían cuatro los directores deportivos en cuatro años, algo que para Robert: "No sería bueno, sería nefasto".

Al ser preguntado por Griezmann, afirma que es un tema más complicado que cuando lo trató él personalmente hace dos años. "Griezmann es un magnífico jugador, pero hay muy buenos jugadores en su posición. Me pensaría mucho su fichaje. Es comprensible que la afición no lo entienda", declara ex secretario técnico culé.