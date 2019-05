Los planes de Bravo Fisher!

Guillermo Galguera es Bravo Fisher! y acaba de poner rumbo a un nuevo disco. Pero, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid -su ciudad natal-, nos deleita con un EP que recuerda a sus primeros sonidos. Esta vuelta al pasado propicia un toque más pop, que junto a su inconfundibles bases electrónicas, convierte este Como habíamos planeado en un lanzamiento fresquísimo.

Con Solos, su anterior trabajo, se abrazó a la melancolía e incluso se acercó a influencias de house y post dubstep. Ahora que deja esta atmósfera más oscura nos hemos tomado la licencia de hacerle una entrevista diferente y más personal. Sus planes. Todo ello basándonos en lo que cuenta en este corta duración que presenta el miércoles 29 de mayo en la Sala Siroco de Madrid. Y es que Contemplarte, No me arrepiento, Vale, Como habíamos planeado y una fiestera versión de Better off Alone de Alice DeeJay dan para hacer muchos planes.

Un plan que hayas pensado… "esto no va a acabar bien"

Acceder a pinchar reguetón en una fiesta. Sabía que me iba a costar pero no sabía de qué manera. Al final acabé poniendo lo que yo quise y creo que algo les gustó.

Un plan del que nunca te hayas arrepentido:

Ser músico. Lo elijo cada día.

Un plan del que sí te hayas arrepentido

¡No me arrepiento de nada! ¡De verdad!

Un plan para hacer ‘better off alone’ (mejor solo)

Ver pelis de miedo. No consigo engañar a nadie para que las vea conmigo así que ya me he acostumbrado.

Un plan que ya es rutina en tu vida

Desayunar café con leche y galletas.

Un plan para hacer con amigos

Paella un domingo en Madrid, y luego tardeo.

Bravo Fisher! presenta su nuevo EP en la Sala Siroco de Madrid / Speed Sound

Un plan para hacer con pareja

Viajar todo lo posible y más.

El plan más loco que hayas hecho

Ir a Serbia y Bosnia con mis dos amigos más fiesteros. Tardé en recuperarme.

Un plan fallido, que nunca acaba saliendo

Jugar al Trivial Pursuit con mis amigos. Me lo regalaron por mi cumpleaños hace como 5 años y luego nunca quisieron jugar. No sé si esperan que juegue solo o qué.

Un plan para hacer cuando "te hagas viejo"

Tener muchos perros, muchos gatos y muchos libros.

Un plan que no haya salido como lo habías planeado

Tener hijos. La verdad es que hace años me veía con esta edad teniendo hijos pero está costando, aunque no pierdo la esperanza.

Un plan que haya salido todo como lo habías planeado

¡Sacar este EP! Está saliendo todo tan bien que no me lo creo.

Un plan que ya tienes planeado

Componer más canciones, seguir avanzando, sacar algo nuevo después de verano.

Un plan musical

El festival Tomavistas, en Madrid, que acaba de ser. Voy todos los años. Tiene un rollo familiar muy guay; puedes ver a padres modernos con sus hijos con cascos grandes por allí.

Un plan para hacer el 29 de mayo

¡Venirse al concierto de Madrid en la Sala Siroco! ¡Va a estar chido!