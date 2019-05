"Me han quitado el derecho a votar en las elecciones europeas desde Reino Unido"

Dámaris es española y lleva siete años viviendo en Reino Unido. Cuando fue a votar en las elecciones europeas "me encontré mi nombre tachado. Me preguntaron si ya había votado y les dije que no. Entonces me remitieron a un número de teléfono. En ese número de teléfono me dijeron que me habían enviado un papel para registrar mi voto, un papel que nunca me llegó", describe. Dámaris está "muy enfadada porque me han quitado el derecho a votar". No es la única, cientos de personas en Reino Unido se han encontrado con el mismo problema, "se están movilizando para reclamar".

