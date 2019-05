¿Prohibido el móvil en los pasos de cebra?

Usar el teléfono móvil mientras se cruza una calle en Nueva York podría ser multado si sale adelante una propuesta que están estudiando sus cámaras legislativas. La medida se plantea por el incremento de atropellos urbanos debidos a la distracción de los peatones, que aumentaron casi un 50% entre 2009 y 2016, periodo en el que el uso de los teléfonos inteligentes se expandió de manera masiva.

La razón es noble. Y no parece que hacer un paréntesis en el uso del móvil mientras atraviesas un paso de cebra ponga en riesgo las relaciones sociales, el teletrabajo ni los derechos fundamentales del ciudadano. Pero existen discrepancias entre los legisladores: unos piensan que la protección de la integridad de los peatones justifica la restricción, mientras otros consideran que la medida es un exceso. Seguiremos atentos el debate, porque Nueva York no sólo exporta musicales, luminosos y gentrificación. Y una vez más, y no será la última, nos planteamos si el hecho de que se tenga que regular lo evidente es síntoma de madurez o de infantilización de las sociedades.