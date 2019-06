Comienza en estos días una nueva Feria del Libro de Madrid. Según las cuentas oficiales es la número 78, que se dice pronto. Es un acontecimiento multitudinario y pacífico, dos adjetivos que no siempre van juntos, es más, que en algún caso que se produce con cierta frecuencia, como los partidos de máxima rivalidad, sólo se consiguen poniendo miles de policías. En la Feria del Libro, aunque por ella pasan cientos de miles de personas, apenas hace falta una docena de agentes, que están sólo para atender alguna lipotimia o, todo lo más, a la víctima de un carterista. Es una idea para meditarla: lo que se invierte en hacer lectores se ahorra en policía, tomen nota los de la rentabilidad. A la feria van no sólo lectores, también curiosos, y firmando los libros no sólo hay escritores, también famosos a los que se los han escrito. Pero con todo la feria mantiene ese sabor auténtico de conversación entre las gentes del libro, ese espacio para que quienes lo hacen sepan quién está al otro lado, y quienes los leen encuentren la oferta más amplia y, si quieren, estrechen la mano de quien les dio momentos de felicidad. Sin más alharacas ni mitomanías, que eso es de otro negocio. Con esta, ya son 25 las ferias para quien les habla. En todas y cada una he encontrado razones para celebrar este oficio: una anciana que te lee desde la sabiduría de las décadas que atesora su memoria, un hombre que trae veinte libros tuyos, una veinteañera que dice que eligió su profesión leyéndote (y no se arrepiente), un chaval de once años que se ha leído tu libro más raro y más gordo, como confirma su preocupada madre. Por todos ellos merece la pena seguir juntando palabras. Por todos ellos seguirás yendo siempre a la feria.

