Irene Montero: "Sin evitar la autocrítica, nuestra principal tarea es que haya un gobierno progresista en España"

Irene Montero asegura que la dirección de Podemos asume los “malos resultados” electorales “sin paliativos” pero cree que no es momento de exigir dimisiones sino de “dar la cara y solucionar los problemas cuando vienen momentos difíciles”. Considera que la cúpula del partido está preparada para liderar “la reconstrucción de Podemos” y anuncia que se convocará un Consejo Ciudadano para analizar “con más calma” la situación.

En una entrevista en ‘Hoy por Hoy', la portavoz de Unidas Podemos ha dicho que del 26-M extraen dos mensajes de la ciudadanía: “Tenemos que redoblar esfuerzos para mejorar nuestra implantación territorial y trabajar para que haya un gobierno progresista”. Ha recordado que, pese a que los resultados no han sido como querían, siguen siendo “determinantes” para que el PSOE pueda gobernar en ayuntamientos y comunidades como Canarias, Baleares, Navarra, La Rioja y Valencia.

Montero ha pedido a Sánchez que escuche a los militantes socialistas que le dijeron en Ferraz la noche de su victoria en las generales que no pactara con Rivera y que “mire a la izquierda” para formar gobierno. “No puede hacerlo solo y necesita alianzas”, ha recordado. La dirigente de Podemos ha dicho que las negociaciones no serán fáciles porque “habrá presiones, como en el año 2015", para que Sánchez no pacte con ellos.