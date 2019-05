"Todo el mundo ha querido morir pero no todo el mundo quería ir a un funeral"

Hasta hace tiempo hablar de la muerte en los medios no estaba bien visto y la televisión no era una excepción. Pocas han sido las series que han tenido la muerte como protagonista.. "A dos metros bajo tierra", "Walking Dead" a las que se añadiría el programa de Canal Plus "Epílogo" . Pero a esta mínima lista se puede añadir desde la semana pasada "El cielo puede esperar", un programa en #0 ,de humor en torno a la muerte. La idea es la siguiente: asistir al propio funeral de uno desde el limbo.

Raúl Navarro es el director del programa, y ha estado en La Ventana de la Tele con Mariola Cubells. En la SER mostrado su deseo de que se pueda realizar una segunda temporada de este nuevo formato. Un programa en el que, asegura, la música tiene mucha relevancia y está sorprendiendo a la audiencia: "Todo el mundo se ha imaginado su funeral y con esa idea fuimos a Movistar . Es verdad que es un funeral pero en el programa se mezcla comedia y emoción".

Los primeros protagonistas del formato han sido Leiva y Ana Belén, que también han estado en La Ventana.

"Cuando me lo ofrecieron lo que mas me sorprendió es que no había guión. Por tanto, había que creérselo", explica la cantante que aceptó participar a pesar de que ni siquiera conocía al resto de invitados al programa: "es por tanto una absoluta sorpresa". Ana Belén ha explicado, además, que en el programa no hubo solo "momentos divertidos" pero "también muy emocionantes".

Por su parte Leiva asegura que el programa para él ha sido "como una terapia" porque " a lo largo de un mes pienso que me muero 3 o 4 veces". "La verdad es que lo pensé mucho pero me lo explicaron tan bien que sabia que iba a estar cuidado. No me interesaba que fuera un homenaje y vi que la idea del programa iba por el humor negro", precisamente esa parte satírica fue la que le convenció.