Este 26M en la localidad de Las Inviernas, Guadalajara, un matrimonio se ha enfrentado en las elecciones municipales. Él ha ganado los comicios con 34 votos y ella estará en la oposición con sus 15 apoyos.

En La Ventana hemos podido hablar con ellos: Jose Luis Rodríguez (PP) y María Isabel Espada (PSOE); ella se presenta por primera vez, y él repite en la alcaldía.

"Lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo los tres en todo lo que haya que hacer y ya está", cuenta Espada acerca de cómo afrontan trabajar en el Ayuntamiento siendo gobierno y oposición; y como matrimonio en casa. También admiten que sus ideas no son radicalmente distintas, que buscan lo mejor, ambos, para el pueblo, y que si se han presentado por partidos distintos es porque tradicionalmente han simpatizado con el PP y con el PSOE respectivamente: "Yo le dije: 'Me tengo que presentar por el PSOE'. Y él: 'pues por el PSOE yo no me puedo presentar'. Y le pareció bien; pues ya está".

Tras 17 años de matrimonio aseguran que no han tenido ninguna discusión importante con la política como común denominador ya que la gestión municipal de un pueblo del tamaño de Las Inviernas, creen, no depende de decisiones puramente ideológicas.