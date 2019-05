"Cobro un 30% menos de pensión de lo que me habían garantizado"

Miguel se quedó en paro 54 años en el año 2012 por última vez y desde entonces su familia se ha mantenido con el subsidio para mayores de 52 años, es decir, 430€ al mes. "El día 18 de enero, nada más cumplir los 61, fui a las oficinas de la Seguridad Social a informarme sobre la jubilación obligatoria al terminar el periodo de cobro del subsidio, el funcionario que me atendió imprimió una simulación de lo que iba a ser mi pensión si aceptaba jubilarme anticipadamente, para mi sorpresa y alegría me ofrecía una pensión mayor de lo que esperaba", comienza su relato.

Pero cuando recibió oficialmente la notificación veinte días después se encontró con que la pensión "era un 30% menos de lo que me habían propuesto y yo había aceptado". El motivo: "se me dijo que los ordenadores, desde el día 1 de enero estaban preparados para calcular la pensión tomando los últimos 22 años cotizados, pero que se había prorrogado un año más el cálculo de la pensión tomando los últimos 15 años, de ahí la diferencia. Puse una reclamación que me ha sido rechazada. Así que me veo obligado a pasarme el resto de mi vida en una situacíón bastante cercana a la precariedad. Después de 38 años trabajados, con 770 euros, me da para pagar el alquiler", asegura.