¿Es el comité el que elige al alcalde?

Ciudadanos, un partido que será determinante en la formación de un puñado de gobiernos autonómicos y ayuntamientos, ha creado un comité de pactos a nivel nacional para decidir los acuerdos locales. Otros no lo han explicitado, pero quizás actúen de la misma manera. Parece que el mensaje que se transmite es: ustedes voten a sus representantes locales que después, ya si eso, un sanedrín del partido desde Madrid decidirá los gobiernos que le salgan de sus fueros. Además, estamos siendo espectadores de extravagantes exigencias, que obligarían al candidato más votado de Aranda de Duero a profesar su fe en la aplicación del 155 y abominar de su líder para ser alcalde de su pueblo. Porque lo de “que gobierne la lista más votada” y el estigma sobre coaliciones de perdedores, parece que pasó a mejor vida.

Debemos de ser unos ingenuos de libro porque creíamos que la España autonómica se construyó para descentralizar el poder y acercarlo a los ciudadanos, mediante la expresión de su voluntad en las urnas. Y cuando esa voluntad es difusa o permite, con los mismos resultados, varias posibilidades de gobierno, creíamos que eran los representantes elegidos los que tenían el derecho y el deber de articular mayorías en función de realidades, afinidades, acuerdos y estrategias que no pueden ser condicionadas por dirigentes que se reúnen en despachos lejanos sin haber concurrido a las elecciones. Vamos, que nos habíamos creído que es el vecino, y no el comité, el que elige el alcalde. Si ha cambiado el cuento, les rogamos que nos lo comuniquen.