El alcalde de Sevilla ve lógico que se planteen "alianzas no imaginables" para excluir a Vox de las instituciones

El alcalde en funciones de Sevilla, Juan Espadas, entiende que la actual fragmentación política es la causante de ciertas alianza políticas "no imaginables" hasta ahora. Lo justifica por un meta común. Que la fuerza política Vox no entre las instituciones de gobierno locales, municipales y autonómicas. "Se están planteando alianzas no imaginables hasta hace poco tiempo. Es la respuesta a intentar que una fuerza política como Vox no entre en los gobiernos, no tenga capacidad para tomar decisiones y trasladarnos años atrás en determinados tipos de planteamientos", ha explicado.

Espadas afirma que Ciudadanos tiene que tomar muchas decisiones a nivel nacional. "Tienen que ver si van a moverse a un lado o a otro", ha afirmado. El alcalde ha explicado que aún no ha hablado con Pedro Sánchez, pero que recibió su apoyo en los días previos a los comicios. "Sé que está muy satisfecho con los resultados y esta ciudad va a sumar en la gobernabilidad de España", ha dicho.

La previsión es que Juan Espadas continúe siendo alcalde de Sevilla tras los resultados del pasado domingo tras obtener 13 concejales. El PP conserva ocho asientos en el salón de plenos, en el que entra Vox, con dos ediles, Adelante Sevilla (IU más Podemos) obtiene cuatro al igual que Ciudadanos. El PSOE puede gobernar cómodamente con el apoyo de Adelante Sevilla o bien con Ciudadanos.