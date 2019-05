Hollywood contra Georgia y su ley del aborto

Hollywood está en pie de guerra contra la nueva ley del aborto que pretende implantar el estado de Georgia, en Estados Unidos. El gobernador republicano firmó esta ley el pasado 7 de mayo, donde prohíbe el aborto después de que los médicos detecten el latido del corazón del feto, sobre las seis semanas. Un tiempo en el que la mayoría de las mujeres no saben que lo están todavía.

Netflix, Disney, Universal, CBS, AMC y Warner -última en sumarse- han ido lanzando amenazas al gobernador, diciendo que si continúa por ese camino, se replantearán seguir rodando en uno de los estados donde mayores desgravaciones encuentran las productoras de cine. Georgia es el tercer centro de rodaje de Estados Unidos, tras California y Nueva York. En 2017, acogieron 320 producciones de cine y televisión, lo que supone un impacto económico de 9500 millones de dólares. Además, la industria del cine ha creado más de 92.000 puestos de trabajo, según los datos de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos.

Lo de Georgia como el 'Hollywood del sur' no es nuevo, desde 2010 se han abierto 16 estudios para los rodajes. La clave está en las desgravaciones fiscales. Los incentivos se basan en créditos fiscales del 20 por ciento si las producciones invierten más de 500.000 dólares en ese territorio y un 10 por ciento más, si se promociona la región. Por ejemplo, eso lo hace uno de los estrenos de la semana que viene, Mejor que nunca, con Diane Keaton.

Por eso, lo que digan las compañías puede tener influencia en la decisión del gobierno. Netflix ha sido una de las primeras. Allí rueda, entre otras producciones, su conocida serie de televisión Stranger Things. El gigante del streaming anunció que se unirá a grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés). Su jefe de contenidos, Ted Sarandos, dijo en un comunicado que la empresa se está planteando irse del estado, aunque de momento seguirán puesto que la ley no ha entrado en vigor. "Tenemos a muchas mujeres trabajando en producciones en Georgia cuyos derechos, junto a los de millones de otras mujeres, serán severamente restringidos por esta ley", declaraba Sarandos.

Disney, por ejemplo, asegura que será muy difícil continuar filmando en ese estado porque muchos de los trabajadores no van a querer ir a rodar allí. Lo aseguró Bob Iger, ejecutivo de la compañía. Disney ha rodado varios blockbuster en este estado, entre ellos Black Panther, su exitazo de Marvel, y Los Vengadores: Endgame, la última película de superhéroes.

Desde que Brian Kemp, firmó la ley antiaborto algunas figuras de la industria han llamado al boicot a ese estado, como los intérpretes Alyssa Milano o Jason Bateman y productores como Nina Jacobson y David Simon. Además de Netflix, Amazon anunció recientemente que reubicará fuera de Georgia las localizaciones de grabación de su serie The Power, una decisión que también tomó la productora Lionsgate con Barb and Star Go to Vista Del Mar. Además, AMC rueda allí The walking Dead y también ha amenazado con marcharse. Lo mismo que las majors Warner y Universal



La polémica ley antiaborto de Georgia es una de las más restrictivas de EE. UU. y ahora mismo está paralizada por un tribunal, que declaró la norma inconstitucional respecto a la Carta Magna de ese estado y la libertad de las mujeres.