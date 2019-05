Pochettino: "El fútbol para mí ya ha pasado de pasión a obsesión"

Este sábado disputará a sus 47 años su primera final de la Champions League, un partido en el que se juega “la historia”, como el propio Mauricio Pochettino ha admitido en El Larguero a menos de 48 horas de disputar “uno de los partidos más importantes o el más importante de mi carrera”. Un entrenador para el que “el fútbol ya pasó de pasión a obsesión” y que en su momento más álgido como entrenador está “disfrutando muchísimo”.

Pochettino le ha asegurado a Manu Carreño que “por supuesto” no acaba su ciclo en el Tottenham, eso sí, “salvo que el presidente o la propiedad quiera que se termine o que yo vea que el proyecto futuro no es un proyecto con el que nos encontremos contentos o cómodos”.

“Es importante separar, se cierra un capítulo importante en el club, un capítulo de cinco años donde la prioridad más allá del fútbol fue terminar la ciudad deportiva, construir el estadio. Se termina un capítulo en ese sentido. El nuevo capítulo que hay que abrir es pensar en no tener restricciones a la hora de invertir en el equipo”, ha añadido.

Pochettino no esconde su gusto por el Real Madrid, que emitió un comunicado hace unas semanas para desmentir que no hubiese permitido dormir al Tottenham en Valdebebas, algo que dejó entrever el propio Pochettino: “Entiendo que a veces uno se equivoca en alguna frase. Mi intención nunca fue molestar al Madrid y menos al señor presidente. Para mí es uno de los mejores presidentes de la historia del fútbol español y tú sabes el cariño que le tengo al Real Madrid. A mí me contrató Camacho y siempre me transmitió ese espíritu, de Juanito. Uno creció futbolísticamente con esa idea”.

Siempre destaca el entrenador argentino el partido contra el Almería con el que su Espanyol consiguió la permanencia en 2009, aunque esta final, de ganarla, “estaría más o menos al mismo nivel”. Lo ha explicado Pochettino: “Parte de lo que estoy viviendo hoy es por ese partido”. El Manchester City es para él “el mejor equipo inglés sin duda”, ya que “las copas dependen muchas veces de las circunstancias”, mientras que los de Guardiola han ganado “la liga más difícil del mundo”. Este sábado su Tottenham, el equipo que no gastó ni un euro en los dos últimos periodos de fichajes, jugará por conseguir el trofeo continental más prestigioso del mundo.