"De arquitecta a médica. Decidí desviarme del camino"

"La mía es solo es la historia de una oveja más de la sociedad, que hizo todo lo que le dijeron que había que hacer. Fui a la universidad y estudié arquitectura que en el 2003 era lo más, al terminar tuve suerte de encajar en el perfil del INEM y encontré trabajo rápido, pero trabajabas 6 meses, 1 al paro y te volvían a llamar y así con suerte hasta el infinito, para mi estaba bien, trabajaba en lo que me gustaba, para lo que estaba formada y rodeada de excelentes profesionales, estaba como de campamento. Pero claro, no se puede estar de campamento eternamente, así que seguí haciendo lo que “tenía” que hacer, estudié un Máster aunque no entregué el proyecto porque me dieron una beca para estudiar inglés, y esa era otra de las cosas que “había” que hacer", describe Carla.

"Hasta aquí, una historia de tantas", dice, teniendo en cuenta su contexto, "terminé en 2009 en plena crisis mundial, éxodo de titulados españoles por el mundo buscando su sitio. Y esta perfecta oveja, se convirtió entonces en la oveja negra. Hice de nuevo la selectividad, con todas sus nuevas fases obligatorias y específicas. Y empecé a estudiar medicina, me acabo de graduar y ya estoy estudiando el MIR. Viví el declive de la arquitectura, la diversificación de una disciplina que forma parte de nuestras vidas, que es responsable de darnos cobijo y con suerte emocionarnos con sus formas. Espero no vivir el declive de la sanidad. Lleno de personas entregadas en cerebro y cuerpo", dice.