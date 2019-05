Ricardo Gómez: "Después de 85 funciones no ha habido una sola función en la que no haya sonado al menos un teléfono móvil"

El actor Ricardo Gómez ha escrito una tribuna en el diario El País en la que asegura que en todas las funciones (85) de la obra "Rojo" con la que ha estado girando por el país ha sonado -por lo menos- un teléfono móvil de alguna persona entre el público. El actor coprotagoniza esta obra con Juan Echanove y ha reflexionado sobre la dependencia que suponen los teléfonos móviles hoy en día.

En La Ventana ha asegurado que en ningún momento se han planteado parar la función para llamar la atención al público: "Al final tú no estás ahí arria en calidad de Juan Echanove o en mi caso de Ricardo Gómez. Tú estás interpretando, no estás ahí para dar lecciones a nadie". Cree que hacerlo supondría, aún más, "romper la magia" de la actuación al darle aún más importancia.

Cree que se trata de un problema general de la sociedad y recuerda que "nadie me ha metido en un teatro, nadie me ha metido en una sala de cine"; de hecho incide en que si existe alguna razón de peso que obligue a alguien a estar pendiente en ese momento del teléfono móvil "no es el día de ir al teatro. Ya iré otro día".

El colmo de que en todas las actuaciones haya sonado algún teléfono móvil durante la representación en el teatro, explica Gómez, se produjo el día que fueron a Ibiza: "Una señora que descolgó, y a tono, pero mucho más a tono que nosotros, empezó a hablar por teléfono. Lo digo riéndome por no llorar".

Otra cosa que le llama la atención es la cantidad de gente que acude a conciertos y dedica más tiempo a grabarlos con su propio móvil que a disfrutarlos: "Se va a escuchar y se va a ver fatal. Es que no tiene ningún sentido. Es como que queremos ser nosotros los dueños de nuestro propio material".