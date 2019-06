Pepe Castro: "Reyes era extraordinario, estamos todos destrozados"

Esta tarde miles de aficionados y personalidades han dado el último adiós a José Antonio Reyes. Tras la despedida, un muy dolido Pepe Castro, presidente del Sevilla, ha atendido a la Cadena SER: “Desde ayer a las doce de la mañana más o menos, cuando fue el accidente, sufriendo y aguantando todo esto que se nos ha venido encima. Estamos consternados, no solo hemos perdido una buena persona, sino un excelente jugador y una leyenda”

“Fue muy importante para el crecimiento del club, pero sobre todo lo primero son las personas. Que la vida le de este amargo final con 35 años, la verdad es que todos estamos destrozados (…) Era un futbolista capaz de hacer lo más difícil. Aparte del Sevilla todos los clubes en los que ha militado le tienen muchísimo cariño, desgraciadamente no marcará ningún gol más”, ha lamentado Castro en el último tramo de Carrusel.

“Era un chico extraordinario. Era imposible no quererle porque era un chico alegre. Cuando estaba en el Atlético de Madrid me llamó y me dijo que quería venir a casa y le conseguimos traer y aquí ha estado unos años extraordinarios que ha podido disfrutar incluso con títulos como no pudo en la primera etapa porque tuvimos que venderlo. Nunca se le subió a la cabeza lo de futbolista, era una persona normal (…) Desde que nos enteramos no paramos de sufrir esta cosa que nos ha mandado Dios tan grave. Esto es muy doloroso y hay que afrontarlo, no hay otra”, ha añadido.

Por último, Castro ha querido mandar un mensaje de agradecimiento: “Sí tengo que decir algo que es importante, agradecer al mundo del fútbol en general el como se han portado con José Antonio Reyes y con el Sevilla Fútbol Club. El fútbol ha demostrado que, cuando se necesita, las personas y las entidades están”.