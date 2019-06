En su informe anual, publicado esta semana, el Banco de España ha dicho que los españoles deben ahorrar más. La tasa de ahorro está en el mínimo histórico: de cada 100 euros que ingresan las familias, solo ahorran 4,9. Pero, ¿es un problema de consumo o un problema de ingresos? La radiografía de los gastos medios en España, revela que la entidad española, quizás, se equivoca en el tiro.

El salario medio en España es de 1.200 euros, según datos del INE. Con esto, las familias deben afrontar determinados gastos como la vivienda, que se lleva más de la mitad del salario de muchos trabajadores. La renta media por metro cuadrado se ha situado en los 10,7 euros mensuales, según el portal Idealista del primer trimestre de este año. Por lo que una vivienda de 80 metros cuadrados, por ejemplo, costaría algo más de 800 euros mensuales. Y esto, es un gasto medio, es decir, en ciudades como Madrid o Barcelona, el gasto de hipotecas y alquileres se dispara.

La luz y el gas son otro gasto que cada hogar debe hacer frente mes a mes. España es uno de los países con la luz más cara de toda la Unión Europea, y no deja de subir. 56 euros mensuales de media en la luz, dicen los datos de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, y 35 de media por el gas. Además, la cesta de la compra es otro dinero que necesariamente los españoles deben pagar. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), nuestra alimentación y aseo puede variar de los 400 a los 435 euros, dependiendo de la provincia y los miembros del hogar.

El Banco de España se equivoca

Con calculadora y lápiz, haciendo sumas y restas, las cuentas del ahorro no salen para una gran mayoría de familias. Para algunos economistas, el problema no son los gastos sino los ingresos: "Estamos con niveles salariales relativamente bajos. Es algo que incluso la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional ha advertido", explica Carles Manera, catedrático de Historia de la economía en la Universidad de Baleares y miembro de Economistas Frente a la Crisis.

De hecho, un 37,7 % de los hogares afirman que no tiene la capacidad para afrontar gastos imprevistos, según la última encuesta de consumo del INE. Además, las vacaciones son un lujo. Ni si quiera para eso tienen muchas familias: el 34,4 % de los hogares reconoce que no se puede permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año.

"No existen varitas mágicas pero existen sendas de recuperación de la capacidad de rentas y ahí están los salarios", afirma Manera. Según él, el Banco de España se equivoca en estas declaraciones como también se equivocó al afirmar que con la subida salarial del Gobierno a los 900 euros se destruirían 120.000 empleos. "Son declaraciones realmente difíciles de entender. ¿Por qué hace eso el Banco de España? Pues es una cuestión ideológica desde mi punto de vista", cuenta. No solo para él la entidad se equivoca, seguramente para la mayor parte de los españoles que no llegan a fin de mes, también.