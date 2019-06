Antes de que acontecieran estas últimas elecciones, el COGAM quiso establecer las líneas inamovibles de los derechos humanos con los diferentes partidos.

Quiso que lo que se ha ganado con leyes, no pudiera rebatirse. Expuso a todos los implicados, qué principios eran inamovibles.

Lo primero, no establecer pactos con la extrema derecha. Yo no aceptaría a nadie que rebatiera a Naciones Unidas quien acusa directamente a los que creen que la homofobia es una opinión, cuando es una vulneración de los derechos humanos. Todos los gobiernos deben implantar las leyes Integrales contra la LGTBIFobia aprobadas por los gobiernos autonómicos. Les recuerdo que en Madrid, no se lleva a efecto desde mayo de 2016, aunque se aprobara por mayoría absoluta. Primero Cristina Cifuentes, después Ángel Garrido se la pasaron por el arco del triunfo.

Promover educar en la diversidad sexual en todos los colegios públicos.Que los niños sepan de orientación sexual e identidad de género y también de abusos sexuales porque se les enseña desde la docencia.Acoger a refugiados perseguidos en sus países por no ser heterosexuales o por su identidad de género. Incluir el cuidado de personas mayores y ancianas LGTBI.

Estas eran algunas de las medidas que exigía el COGAM.

Vean quiénes han ganado en su comunidad autónoma. Y sepan que ni Partido Popular ni Ciudadanos aceptaron cumplir ni una. Todo esto es lo que no van a hacer por ti, maricón. Y estos partidos, Popular y Ciudadanos ya han dicho que no quieren saber nada de la próxima fiesta del Orgullo. Se nota que las próximas elecciones son dentro de cuatro años. Ya no necesitan ni fingir que sus banderitas del arco iris son solo para pintar la mona.