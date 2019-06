Con Fernando Colomo, director, guionista, actor, productor y arquitecto, surgía un nuevo modelo de hacer comedia. Con ‘Tigres de papel’ nacía una comedia en la que se reflejaba los cambios sociales y políticos de los años setenta. A raíz de esto se han ido sucediendo ‘La vida alegre’, ‘Al sur de Granada’, o ‘Isla bonita’.

‘Antes de la quema’ cuenta con ingredientes que la hacen una película bastante atractiva. Esta comedia con tintes de thriller y romance cuenta una realidad social en la que el narcotráfico y la precariedad laboral cobran protagonismo. Pero también, al ser Cádiz el escenario de esta historia, cuenta con las chirigotas y el humor propio de la ciudad andaluza. “A parte de ser una comedia narco-chirigótica, me parece que es una historia basada en unos personajes que viven un drama muy grande. En función de este drama surge una comedia muy fresca y divertida. Yo no me he preparado la película como una comedia, sino como un drama, pero al ser en Cádiz en un ambiente como el carnaval y con ese ambiente tan festivo, al final hace que al interpretar el personaje sea gracioso sin querer serlo”, comenta Maggie Civantos, quien da vida a Meme, una ex convicta.

Esta cinta, que cuenta con Salva Reina, Manuela Velasco, Joaquín Núñez y Maggie Civantos, cuenta la historia de Quique, un chirigotero simpático y gracioso que acaba de conseguir trabajo en la incineradora de droga más grande de Europa. El Tuti, amante del carnaval y uno de los mayores narcotraficantes de Cádiz, le convence para formar parte de un proyecto nada legal.

En una película en la que se trata el narcotráfico y la precariedad laboral aparece el arte del chirigotero. “El carnavalero es carnavalero 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año… es una cosa espectacular. Poder trabajar con la chirigota del Vera ha sido un lujo. Me han abierto las puertas de su local de ensayo, he estado trabajando con ellos, tocando letras… me he sentido como uno más en la agrupación. Ha sido una experiencia fantástica y, sobre todo, cantar en el Falla con ellos. Tenía hasta el cosquilleo de la actuación, estar en ese templo ha sido fantástico”, dice Salva Reina sobre el papel de chirigotero que encarna su personaje, Quique.

Colomo vuelve a tirar de la comedia para representar una historia real y cercana,” el hiperrealismo y naturalismo que tiene la película hace que tengas la sensación de estar viendo casi una vida documentada de unos personajes del sur de España”, comenta Maggie. “No te deja sorprender porque la trama va girando todo el tiempo, cuando piensas que va de una cosa, va de otra. También te mueres de risa toda la película”.

La película del creador de la comedia madrileña fue recibida en el Festival de Málaga entre aplausos y risas. La narco-chirigota de género fluido de Fernando Colomo nos presenta un drama cómico cargado de crítica social. “Llevarnos el premio del público es el premio más bonito de cualquiera que lleva su película a un festival. Al final haces una película para que la gente la vea y la disfrute. Espero que el 7 de junio los espectadores se enamoren tanto de la película como lo hicimos nosotros”, concluye Maggie Civantos.