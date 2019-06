La despedida que se merece Sergio Ramos del Real Madrid

Tras todo lo acontecido la semana pasada, es evidente que la situación de Sergio Ramos en el Real Madrid no es la mejor. Su continuidad fue puesta en entredicho y el capitán salió a una rueda de prensa por 'motu proprio' para aclarar que incluso "jugaría gratis en el Real Madrid".

Ante esta situación, Manu Carreño ha opinado: "A mí si me gustaría que cuando sea, que no sé cuándo será, este año, el siguiente o dentro de cinco, que Sergio Ramos saliese por la puerta grande del Real Madrid, eso es lo que me gustaría, como he visto salir a Torres del Atlético, a Iniesta del Barça...".

El director del programa ha añadido: "A mí me gustaría ver a Ramos cuando se marche, con todo lo que le ha dado al Real Madrid, con sus defectos y sus virtudes, con sus sombras y sus luces, me gustaría ver que cuando se vaya a China, a Japón, o a su casa, a cuidar los caballos o a jugar donde le de la gana, que se vaya como se merece irse, por la puerta grande del Real Madrid, es lo que me gustaría. Y ojalá que tarde mucho por el bien del Real Madrid".