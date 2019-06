"Griezmann se la ha estado clavando a todos los atléticos"

El fin de semana en el fútbol nos ha dejado una final de la Champions League que brindaba levantaba el Liverpool al cielo de Madrid ante el Tottenham, un nuevo problema mediático en el entorno de Neymar y los futuros de Griezmann y Sergio Ramos aún coleando que, sumados a la triste noticia del fallecimiento de José Antonio Reyes se repasaba en El Sanedrín con los colaboradores del último tramo de Carrusel Deportivo con Manu Carreño.

El Pizjuán dijo adiós por última vez a Reyes

Mario Torrejón: “Reyes siempre te trataba con la cercanía de un chaval que viene desde abajo”.

Martín Talavera: “El poso que tenía en el vestuario, muy alegre, con bromas. Era muy familiar, era raro no ver alrededor de su coche siempre a cuatro o cinco familiares”.

Pablo Pinto: “Donde empezó a escribirse la historia del Sevilla fue con Reyes, con Caparrós…que propiciaron todos estos buenos años”.

Una final descafeinada en el Metropolitano

Mario Torrejón: “Harry Kane no estuvo”.

Martín Talavera: “Creo que bastante hizo el Tottenham. El Liverpool fue a ganar y no a ser el Liverpool. Se conformó con el 1-0, esperó a que les atacasen y en el arreón final sentenció”

Álvaro Benito: “El fútbol camina hacia los comportamientos colectivos. Esos colectivos que han creado City, Tottenham, Ajax, potencian las individualidades, sin ese funcionamiento colectivo que tienen no destacarían tanto. Ningún futbolista no tiene un estatus por encima del resto. La final ha desdibujado la excelente Champions que hemos visto”.

Neymar, de nuevo protagonista fuera del campo

Lluis Flaquer: “¿Hace cuanto que Neymar no es noticia con el balón?”.

Julio Pulido: “Hay que tener en cuenta que cualquier cosa que pasa en su entorno es noticia, Neymar no es sólo fútbol”.

Pinto: “Me extraña que aún siga sonando para Madrid o para Barça con todo lo que conlleva el 'pack Neymar'”

Álvaro Benito: “Cristiano y Messi no dejan de mejorar año a año, de superar las adversidades…y eso Neymar no lo tiene, que sí tiene un talento descomunal pero esa mentalidad no”.

El futuro de Griezmann, aún en el aire

Romero: “De Jong si hubiera llegado a jugar contra el Barcelona todo el mundo sabía que iba a jugar en el Barcelona y Griezmann se la ha estado clavando a los atléticos”

Pulido: “La noticia confirma que Griezmann tenía la cabeza fuera del Atlético desde hace tiempo”.

Manu Carreño: “Pero lo hacen todos, ningún club negocia con un jugador cuando éste acaba el contrato; el matiz es que al que le pueden meter una sanción es al Barcelona, aunque lo hagan todos. Nadie puede negar la profesionalidad de Griezmann en toda la temporada, luego fuera del terreno de juego…”

¿Se acordarán en el Bernabéu del 'caso Ramos'?

Antón Meana: “Es una situación extraña convocar una rueda de prensa Sergio Ramos en las instalaciones del club para desmentir al presidente del club. Creo que, a Sergio Ramos que es el mejor central, le come el personaje”.

Manu Carreño: “Yo me creo al presidente, y al presidente le había dicho que se quería ir a China”.

Pulido: “Veremos si el aficionado del Real Madrid le ha cogido la matrícula a Sergio Ramos”.