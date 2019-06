Lorena: "Llevo dos años con un contrato eventual que me renuevan mes a mes"

Lorena lleva cuatro años, desde que dejó de estudiar, encadenando contratos eventuales de enfermería en el Hospital 12 de Octubre de Madrid: "el que tengo ahora me lo renuevan desde noviembre de 2017 mes a mes", explica. "Nos obligan a ir finiquitando vacaciones y todo para no cubrir el puesto con un empleo fijo". Lorena denuncia la discriminación que sufren los eventuales porque tienen "las mismas obligaciones que otros compañeros con contratos más estables" pero no los mismos derechos porque si rechazan una renovación pueden quedarse un año sin trabajar.

