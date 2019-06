"Cuando un vehículo va a 200km/h se necesitan 200 metros para frenar"

Tras la trágica muerte este sábado del futbolista Jose Antonio Reyes, en La Ventana creemos que debemos fijarnos no solo en los triunfos de los referentes de nuestra sociedad sino también en sus flaquezas; y lo cierto, a día de hoy, es que la Guardia Civil investiga ese accidente en el que un exceso de velocidad -como publican algunos medios- podría ser la causa del accidente.

Por eso hemos hablado con Jesús Monclús, director del Área de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación Mapfre, que ha explicado en La Ventana lo evidente, que un coche que circula a más de 200 kilómetros por hora en una carretera tiene un margen de reacción extremadamente pequeño: "Cuando un vehículo va a 200km/h -que no sabemos qué ha pasado en este caso- se necesitan 200 metros para frenar un vehículo, que es más de dos veces la longitud de un campo de fútbol", a esto hay que sumar que el conductor enfoca su mirada en la parte central de la vía y los laterales quedan difuminados, produciéndose el llamado 'efecto túnel'.

Monclús no ha sabido explicar por qué, si están fijados unos límites de velocidad en las carreteras, los coches que se ponen en circulación no están limitados también para que no puedan ser superados: "Porque haya algún país que no tiene ningún límite de velocidad en unos pocos tramos, no supone ningún tipo de justificación cuando ya sabemos el dolor y las tragedias que está introduciendo en nuestra sociedad la velocidad".

Las distracciones, no llevar el cinturón de seguridad, el alcohol, las drogas o la velocidad son los principales factores de riesgo en nuestras carreteras: "Aunque para un conductor individual el alcohol tienen unos efectos peores", el mayor problema en general son los excesos de velocidad, a veces "los pequeños excesos".