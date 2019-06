Juicio al proceso catalán. La fiscalía mantiene la acusación de rebelión frente a la Abogacía del Estado que la rechaza por la ausencia de violencia estructural. Hay aquí algo más que un debate jurídico. Pero lo que me sorprende es que la fiscalía se sume a una de las tendencias recurrentes del sobresaturado universo comunicacional: el uso abusivo de las palabras. Hablar de golpe de Estado en los hechos del octubre catalán de 2017 sin duda es dialécticamente efectivo, pero puede conducir a la banalización del mal. Un golpe de Estado es un intento de asaltar y ocupar los poderes del Estado. Y cuesta ver en Cataluña un momento en que el Estado estuviera en peligro. Entre otras cosas porque los presuntos golpistas no disponían de ninguno de los instrumentos necesarios para conseguirlo: capacidad insurreccional suficiente y continuada, organización armada para enfrentarse a las fuerzas del Estado, alguna potencia internacional de apoyo, y un poder económico que les sostuviera. Y así no hay Estado que tambalee.

Hay razones de la fiscalía que para los profanos son difíciles de entender. Dice el fiscal Zaragoza que “celebrar un referéndum es delito aunque se haya despenalizado la celebración de las consultas”. Pregunta: ¿Cómo puede ser delito algo que no está tipificado como tal en el Código Penal?

La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo nos ha dejado hoy una perla al frenar, una vez más, el traslado de los restos de Franco. En un párrafo de su resolución le consagra como Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936, un rasgo –dice- que no se puede ignorar. Un reconocimiento del golpe contra la República que en parte explica tanta demora. De obstrucción en obstrucción, ¿hasta cuándo? Es curioso el empeño de poderosos sectores de este país en la defensa de la memoria del dictador. Fueron muchos años, ciertamente, y dejaron poso.