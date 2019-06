Patriotas, pero no tontos

Tras confirmarse que la gallina es la respuesta correcta al ridículo acertijo planteado por Ciudadanos con el único fin de que se note lo menos posible que van a pactar –hasta las cachas- con la derecha, la ultraderecha y lo que sea menester, el poder es el poder y como decíamos ayer, no vamos a soltar la mamandurria así nos maten. Quería el Ojo hacer una reflexión muy seria, diríase que metafísica, que le ha entrado hoy la trascendental. Pregunta: ¿por qué quiénes más presumen de su amor por España, mi sangre toda ponerla a sus pies por salvar la sagrada patria, ahí tienen a la campanuda Vox, encuentran mil y un problemas para pactar con otros partidos de derechas, léase la formación de Rivera, con lo que evitarían que gobernaran las denostadas izquierdas, gentes sin principios que lo mismo se alían con terroristas y moros, cuando no con moros terroristas, y que se dedican a inculcar el veneno de la zoofilia en las tiernas mentes infantiles? Gratis deberían ofrecer su colaboración, un sacrificio más para el triunfo de la verdad y la vida. Os doy mis votos, podrían gritarle a Ignacio Aguado, para que nunca el malvado Gabilondo nos lleve al infierno de la tiranía comunista. Respuesta: porque a ver si negociamos con el PP algún silloncillo o prebenda cualquiera, que patriotas sí, pero tontos, no.

