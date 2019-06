Un círculo cuadrado

Diario de las negociaciones. Capítulo I. Día 9 tras las elecciones. Ciudadanos, presionado por su sector más liberal progresista -Garicano, Roldán...- ya no se cierra a algún acuerdo con el PSOE, aunque insiste en que su socio preferente es el PP y sin llegar a acuerdos con Vox.

¿Y con qué votos va a sacar esos gobiernos? En las Comunidades de Madrid, Aragón y Murcia, por ejemplo, sin los votos de la extrema derecha no hay gobierno del PP que salga. Diciendo que no negociarán con Vox salvan la cara ante los suyos y ante Europa, pero ¿y donde dejamos la realidad? Vox, como aviso a navegantes, justo ayer anunció que votará en contra de los presupuestos de la Junta de Andalucía, los primeros no socialistas, y Abascal advierte: los ultras quieren la foto con Rivera en una mesa negociadora y quieren entrar en los gobiernos, tocar sillones. Claro, que también decían lo mismo en Andalucía y luego se echaron atrás.

Llevamos tanto tiempo de campaña electoral, que a los partidos les cuesta encontrar el tono y el mensaje de vuelta a la realidad. Pero lo peor que pueden hacer en esta tesitura es tomarnos por tontos y hacernos creer en cuadraturas de círculos.