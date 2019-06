"A Trump, si fuese posible, no deberíamos prestarle atención"

"A Trump no deberíamos prestarle atención" dice el filósofo Daniel Gamper, pero añade "si no fuera el presidente de los Estados Unidos y tuvieran tanta importancia, por ello, sus palabras". Es a partir de ese momento cuando sus palabras, muy simples,pasan a estar al servicio del poder. El profesor de filosofía política de la Universidad Autónoma de Barcelona es Premio Anagrama de Ensayo 2019 con "Las mejores palabras" . Denuncia la pérdida de valor de las palabras en un ambiente donde se impone el ruido, "hoy en día no tenemos iconos ni buenos discursos que justifiquen por qué es bueno que la palabra circule libremente en democracia".

Habla de luchas de palabras, de cambios, de una forma de nombrar distinto. Unos buscan nuevas palabras y otros defienden el pasado, es la guerra cultural en la "que palabras como 'buenismo' y 'políticamente correcto' habría que dejar de usarlas". La razón, para Daniel Gamper, es que se han convertido en insultos "que desprecian un principio de justicia de los nuevos movimientos sociales".

Daniel Gamper es muy crítico en su ensayo con las redes sociales y el modelo tertulia instalado en los medios de comunicación. Palabras vacías de polemistas que buscan "parecer más listos que los otros, pero sin ofrecer buenos argumentos ni intentar buscar el consenso". Como John Stuart Mill, Gamper cree que "es importante que todo se pueda discutir, sobre todo, porque nos concienciamos de que tenemos buenas razones para creer lo que creemos". Otra cosa son las redes donde "buscamos ratificarnos en las convicciones sólidas que ya tenemos".

"Las mejores palabras" , de Daniel Gamper, Premio Anagrama de Ensayo, sale a la venta el martes 5 de junio. Es un homenaje a esas palabras que garantizan estabilidad, que las cosas duren y que podamos prever el amor de mañana.