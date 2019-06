El director y guionista Chris Butler, conocido por películas como ‘El alucinante mundo de Norman’, ‘Los mundos de Coraline’ o ‘La novia cadáver de Tum Burton’, apuesta por la compañía Laika para una película de humor y aventuras en la que se valora el ser diferente y la amistad.

Con Hugh Jackman y Zach Galifianakis en la versión inglesa y Arturo Valls y Brays Efe en la española, cuenta la historia de Sr. Lionel Frost, un aventurero que se considera a sí mismo el mayor investigador de mitos y leyendas. Tras poner en cuestión sus valores como cazador, se sumerge en una aventura que hace cambiar sus intenciones en cuanto a Mr. Link, un monstruo solitario y único en su especie que desea reunirse con sus primos lejanos, los yetis, al otro lado del mundo.

“Mr. Link es una comedia de aventuras pero con un giro. El Sr. Lionel es el explorador pero no como puede ser el de ‘Indiana Jones’. Es un explorador que respeta mucho el medio ambiente, al que le gusta la naturaleza y que quiere pertenecer al club de cazadores pero no los quiere matar. Mr. Link es un monstruo que solo tiene de monstruo el aspecto. Tiene un corazón tierno, una mirada limpia sobre la sociedad y es una persona insegura que no quiere sentirse solo”, comenta Brays Efe sobre esta nueva historia de animación en la que rendirse no es una opción.

Esta cinta consigue ambientar la historia en un escenario propio de finales del siglo XIX y para ello introduce escenas exóticas propias de ‘En busca del arca perdida’, película en la que se inspiró el director. “Aquí se profundiza un poco más los personajes, son personajes que dicen lo que quieren, que lo expresan, que piden ayuda… son cosas que no solemos encontrar en las películas de aventuras y ya ni en la vida real. Es bonito que de vez en cuando nos recuerden como son este tipo de personas”, dice Brays al respecto.

El personaje de Sr. Lionel representa a un héroe valiente y apasionado, aparentemente egoísta, y que evoluciona según pasan los minutos. “Conocer a Mr. Link, ver su soledad, su propio deseo de conectar con su familia… eso le transforma. Ayudar a los demás creo que es lo que le hace cambiar de opinión”, dice Arturo Valls sobre los giros que da su personaje.

'Mr.Link, el origen perdido' es una película que nos enseña que lo diferente no es peor y que, antes las adversidades, hay que saber levantarse. “Creo que siempre es mejor fracasar a no intentarlo. La película tiene un mensaje muy bonito alrededor de esta idea. Los tres personajes están atrapados en cómo creen que deben ser, el ser aceptado por los demás. Y la película te cuenta que para ser aceptado por los demás nunca merece la pena sacrificar la identidad de uno mismo. Aunque es un mensaje un poco obvio, es un mensaje que no nos lo cuentan lo suficiente. No hace falta sacrificar lo que te hace especial o único para que los demás te acepten. El mensaje final de la película es muy bonito porque al final el mensaje más importante es el de la amistad, porque la amistad es de los pocos vínculos que no necesita que renuncies a ser quien eres”, concluye Brays Efe.