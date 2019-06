El padre de Mbappé quiere sacar a su hijo del PSG

Las palabras de Kylian Mbappé hace semanas en la gala de la Liga Francesa en las que dejó caer una posible salida del PSG y "tomar más responsabilidades en el PSG o en otro lugar" no fue casual.

Según ha podido saber la Cadena SER el jugador francés está más que incómodo en el conjunto parisino por varios motivos. El primero de ellos que está muy molesto con Thomas Tüchel. El entrenador germano decidió que los penaltis los tirasen Cavani y Neymar y eso ha supuesto que el joven jugador francés ha perdido la Bota de Oro, lo que le hubiera supuesto una ganancia de 1,5 millones de euros.

Mbappé se siente solo: el clan brasileño le hace el vacío y su relación con Neymar es bastante mala, por no decir inexistente. Se ha filtrado que cobra 16 millones de euros y es falso: cobra 13 millones de euros.

Debido a todo esto, su padre, que es el mismo que le convenció para fichar por el PSG, ahora quiere sacar a su hijo del club galo. De hecho, hace semanas tuvo una reunión en Zürich con alguien muy importante del fútbol mundial.

Kylian Mbappé no quiere seguir en el París Saint-Germain pero por el momento la sartén por el mango la tiene el club, pues el jugador tiene contrato y de momento no le queda otra que continuar, pero las cosas no pintan bien de cara al futuro.