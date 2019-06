Lo que sale más perjudicado en todo el asunto de Neymar

La complicada situación de Neymar tanto a nivel deportivo como a nivel personal sigue estando en el primer plano de la actualidad debido a lo que acontecerá con él en el futuro. El director de El Larguero opina sobre estos acontecimientos y como pueden afectar a la llegada al Real Madrid.

"A ver qué pasa con Neymar que ya veis la que está cayendo. Qué pena de futbolista y de carrera. Presunción de inocencia, no me canso de repetirlo, pero si no es por una cosa es por otra... Vamos a esperar a ver qué pasa", comenzó.

"No me extraña que el presidente la Conmebol tampoco quiera mojarse demasiado. Hay que esperar evidentemente a ver qué dice la Justicia, pero es que está la Copa América a la vuelta a la esquina y la Copa América, que no ha comenzado, está empezando a ser noticia porque la concentración de la selección de Brasil está llena de policías, investigaciones, ruedas de prensa de Tite donde no se habla de nada del partido ni de la preparación futbolística de Brasil sino de 'qué pasa con Neymar' y que se echa a llorar cuando habla con él... Es un quilombo", prosiguió.

"Al que perjudica todo por encima de cualquier otra cosa es a la carrera futbolística de Neymar, que ayer ya contábamos aquí la portada de As puesto que las encuestas están haciendo mucha pupa y en el Madrid cada vez está calando más la sensación de que tal vez haya que pasar página con este futbolista, veremos a ver", finalizó Carreño.