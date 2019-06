"Pegaré un bajón en Selectividad por culpa de Matemáticas"

Ignacio García, uno de los estudiantes que firman la impugnación del examen de Matemáticas de Selectividad en la Comunidad Valenciana, ha dicho que “la gran dificultad” de la prueba que hicieron ayer se debió “a la extensión”, “al cambio de la forma de preguntar” y “a los contenidos”, ya que “salió un teorema que hacía 15 años que no se preguntaba”. En una entrevista en ‘Hoy por Hoy’, este estudiante ha reconocido que, si no se pone remedio, pegará “un bajón” en la nota de Selectividad por este examen.

Laura Navarro, una estudiante que durante el curso ha sacado una media de 9 en la asignatura de Matemáticas, ha dicho que se dejó el examen a medias porque “se preguntaron cosas para las que no estábamos preparados” y se mezcló en un problema “matemáticas con física”.

Su profesora de Matemáticas, Gema Barreda, se ha quejado también por la dificultad de la prueba: “A mí me costó hora y cuarto hacer la opción más fácil y eso que iba a toda castaña. Ninguno de mis alumnos ha podido completar el examen y salieron todos llorando”. Para la profesora es “injusto” que se haya hecho una prueba tan difícil. “Se puede sacar un cinco, sí, pero no me parece justo que por eso baje la nota media de los alumnos valencianos y que los de otras comunidades tengan ventaja para acceder a las carreras”.

“No es el examen más difícil de la historia”

Toni Gil, coordinador general de las Pruebas de Acceso a la Universidad de la Comunidad Valenciana, ha dicho que tiene la impresión, por lo que ha hablado con expertos en Matemáticas, que el examen no era tan difícil, aunque “requería una pregunta que hiciera pensar a los alumnos”.

Ha confirmado en ‘Hoy por Hoy’ que aún no han recibido ninguna reclamación oficial y que las quejas solo se han presentado en la web change.org. “El año pasado se recogieron también más de 20.000 firmas por el examen de Matemática Aplicada a Ciencias Sociales”, ha recordado, y finalmente la prueba no fue impugnada porque no se encontraron irregularidades.