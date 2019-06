Ana Belén: "No hemos sido capaces de explicar nuestra historia, como ha ocurrido en otros países con dictadores"

Ana Belén ha dicho en una entrevista en ‘Hoy por Hoy’ que entre los debes de la democracia española está explicar nuestro pasado. “Cómo es posible que a chavales que están terminando sus estudios les pregunten por Franco y sean incapaces de contestar. Echamos la culpa a los educadores, en los que depositamos nuestra confianza, pero ¿qué pasa en nuestras casas”, se ha preguntado.

La artista ha reconocido que durante la Transición “se hizo lo que se pudo hacer en ese momento” y pide cerrar heridas abriendo las zanjas en las que fueron enterradas las víctimas del franquismo para que no se olvide la historia: “Me enrabieta cómo no hemos sabido capaces de enseñar a generaciones posteriores la historia de nuestro país, ha repetido en varias ocasiones.

Ana Belén ha pedido a la clase política actual acercarse unos a otros para conocerse. “Mientras no seamos de sentarnos y hablar va a ser muy difícil. Aunque sentarse a conversar no signifique que le des la razón al otro”. La actriz y cantante ha puesto en valor “las luces de la historia de España”, que tienen una de sus zonas más visibles en la cultura: “Hay tantas cosas de las que sentirnos orgullosos y dueños. No tenemos conciencia de que una parte del Prado es mía como ciudadano. Pero cómo no salimos cantando por la calle”.