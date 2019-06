¿Cómo quieren que huela el sexo?

El olfato es el sentido más delicado que tenemos. No sé cómo debe ser poder olerlo todo. Absolutamente todo. Yo ya no distingo el olor de la esencia de ámbar. Esa que regurgita el cachalote y que yo uso de perfume después de que lo sequen y fermenten. Convirtiéndolo en mi seña de identidad. Me gusta pensar que quien me viene sigue el reguerito de olor a ámbar que lo pone a mil.

Cada instante tiene un aroma que se tatúa en el cerebro. Que te devuelven a aquel lugar, a aquel momento y a aquel principio. No soporto amantes que cambian de colonia. Me parece una irresponsabilidad si pretendes pasar a mi memoria.

Distingo el olor del sudor limpio cuando cae el goterón por estar hincándola, con el calor que hace. Rebusco con la lengua el sudor debajo del seno, oliendo la piel de la que quiso rendirse a mis zalamerías. Hay calvas de las que emana el olor de la testosterona. Y no es porque crea que la calvicie tiene algo que ver con el deseo, pero… ¡Qué le vamos a hacer! Yo tengo calvos que quieren follarme. Hay melenas rubias, onduladas de mecha repetida y perfeccionada cuyo olor será siempre el de los besos a hurtadillas, en el pasillo de una casa, en una fiesta, a las mil de la madrugada.

Cuando piensen en alguien incluyan en su recuerdo el olor que emanó cuando compartieron. Almacenen en su memorio el aroma de cada beso, cada caricia, cada apretón.

Si nos gusta tantísimo el sexo, ¿cómo quieran que huela eso?