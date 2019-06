La suya ha sido una carrera de altibajos, con tres Goyas por papeles memorables en el cine, con un currículum en el que se incluyen clásicos como ‘Todo sobre mi madre’ o ‘Princesas’, más recientes papeles en el teatro y, sí, también con momentos en los que no sonaba el teléfono. Candela Peña entra por la puerta grande en la era de las series: es la primera mujer protagonista en una serie de Movistar+.

La actriz comparte nombre con su personaje en ‘Hierro’, una jueza que llega a la isla de El Hierro y se encuentra con un asesinato que debe resolver. Y lo primero que tuvo que hacer allí es esquivar las preguntas de la prensa local sobre ‘una mujer con tu edad y tus condiciones en un proyecto como este…’. “Este personaje me encantó desde el primer momento porque no tiene una trama de un caballero detrás, no se apoya en un novio o marido”, asegura Candela.

Como si la jueza Alaya hubiera sido destinada a la isla más pequeña de Canarias, Candela Peña nos confiesa que le ha copiado a ella parte del estilismo. “La única condición que puse fue que no quería que la mujer se masculinizara”, dice mientras nos cuenta cómo adaptó la idea de los tacones y el trolley para recorrerse la isla en cada escena. “Es una mujer de verdad, se tiene que zampar el marrón de su hijo enfermo, el marido que la dejó sola, con una opinión propia y que la destierren a esa isla”, concluye.

“No dejan de preguntarme si me identifico con esa mujer fuerte, y yo siempre contesto si esa misma pregunta se la harían a Darío”, reivindica. Darío Grandinetti es su compañero y rival en la serie. Interpreta al principal sospechoso del crimen, que a su vez practica el narcotráfico, y al que Candela descubrió cuando era muy joven en el teatro.

Candela es de las que se crece trabajando en equipo, y recuerda el rodaje en la isla como un ‘Gran Hermano’ maravilloso. “Como mujer, actriz y parte del equipo, me he sentido muy escuchada y arropada por todos”, recuerda. “La serie se escribió para la isla, no para los actores”, asegura sobre ‘Hierro’, una de las primeras en nuestro país en deslocalizarse y huir de los decorados para integrar los paisajes naturales en la trama.

Le choca ver su cara empapelando edificios en obras del centro de la capital, pero Candela Peña sabe que este es su momento y lo va a disfrutar. Ella sabe lo que son los momentos en los que no suena el teléfono y tiene dos películas por estrenar y muchos proyectos en mente. Y tiene claro que aún tienen que cambiar muchas cosas en la industria, porque como ella misma afirma, “no vamos muy avanzadas si esta la primera serie con una mujer protagonista”.