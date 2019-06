'Mejor que nunca', rompiendo el estereotipo de la animadora buenorra

El cine americano ha hecho mucho por enseñarnos a las animadoras, las cheerleaders. Mujeres jóvenes, delgadas, bellas, sexis, que bailan y saltan y animan a los hombres. Un estereotipo de mujer para ser oberservada que ha aparecido en infinidad de comedias adolescentes como A por todas, Ingenuas y peligrosas, American Pie, Guerra de cheerleaders o ¿Matamos a la animadora? Ha habido hasta directores sesudos que han cuestionado el sueño americano y a este símbolo de los Estados Unidos. Nos referimos a Sam Mendes en American Beauty.

La directora Zara Hayes trata de hacer lo propio pero en una comedia, en Mejor que nunca. A priori estamos ante una comedia dulzona, de señoras mayores con poco recorrido, pero la cinta es todo un alegato en favor de las mujeres, su libertad y la diversidad de cuerpos en un mundo, la industria de Hollywood, dominado por la obsesión con la juventud, la delgadez y la belleza hegemónica.

La cinta está protagonizada por la gran dama de la comedia, Diane Keaton. Actriz que ha protagonizado todo tipo de comedias, desde Annie Hall, El club de las primeras esposas, o Cuando menos te lo esperas. La actriz había hecho de todo, pero le faltaba ponerse minifalda y pompones para hacer de animadora. Lo ha conseguido a los 73 años. En esta película interpreta a una mujer moderna, soltera que se muda de Nueva York a una de las residencias de ancianos que proliferan por los estados sureños de América. Allí va a morir con tranquilidad. Pero la tranquilidad se rompe cuando conoce a un grupo de amigas de sesenta y setenta que deciden montar un equipo de animadoras para animarse a sí mismas y no a los hombres.

Es el primer concepto innovador que rompe el estereotipo. El segundo es que sus cuerpos son fofos, gordos, delgados, con arrugas y, aún así, no osan en desafiar las normas de esa belleza estricta que olvida a las mujeres que empiezan a cumplir años. Mejor que nunca es una comedia previsible y convencional, pero tiene mensajes muy importantes en este momento del Me Too.

Dice la directora que se sorprendió al no ver películas sobre mujeres de esta edad en los cines. Esa fue la primera motivación para lanzarse con esta comedia, en la que también vemos a Parlm Grier y a Jackie Weaver. La segunda motivación llegó cuando encontró unas fotos de animadoras de los 70. "Pensé que había pasado con esas mujeres, si seguirían ensayando, si recordarían esa época", dice Hayes. Así que las buscó y encontró a señoras que lo daban todo con los pompones. Ahí empezó esta historia.