La democracia tiene sus pasos: el Rey ya ha encargado a Pedro Sánchez la formación de Gobierno. Quiere esto decir, entre otras cosas, que al indiscutible vencedor de las elecciones del 28-A se le acaba el tiempo de los juegos tácticos, con el conocido pasa tú que a mí me da la risa como primer instrumento. Ya toca la acción, y Sánchez inicia la semana próxima las reuniones con el resto de los líderes políticos. Algunos, como Ciudadanos, ya le han dicho que verdes las han segado, y otros han corrido a ofrecerse para un gobierno de coalición, como Podemos. Pero las cosas, a pesar de que el presidente tiene razón cuando afirma que no hay alternativa a un Gobierno del PSOE, la derecha en todas sus variantes -si es que existen tales diferenciaciones- no lo va a poner fácil, amargados por su terrible fracaso en las urnas. Les doy el titular de portada de ABC, su órgano oficioso, para que entiendan por dónde van los tiros: “El golpismo hace presidente a Pedro Sánchez”. Tal cual. Mientras, los jueces no paran de darnos alegrías, y la Audiencia de Madrid insiste en que un ejemplo evidente y paradigmático de eutanasia como el de María Jesús Carrasco sea tratado como delito de género. La derechona obtiene dos triunfos de una tacada: denigra la eutanasia y menosprecia la violencia machista.

