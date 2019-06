A mí me gusta pensar que todos estamos dando por hecho que esta cosa ridícula no va a ninguna parte pero es que ya ha ido a alguna parte. Creo que ha sido a la parte más humillante no para el marido de Carrasco, sino para la justicia española. Me bastante sangrante que se sacrificio por amor, quizá la mayor prueba de amor del marido de María José Carrasco, se enmarque la violencia de género, que es precisamente la mayor expresión de odio de una pareja. Y si hay jueces que pueden tomar esta decisión lo urgente es que haya leyes que les impida tomarla.Es decir, la famosa regulación pendiente de la eutanasia una regulación que permiten no sólo la muerte digna sino también en este caso una justicia digna.

