Daniel Arenas: "Competimos con un perro adoptado y ganamos el mundial"

Escribe Daniel Arenas. Nos habla de su perro Sua, con el que se acaba de proclamar campeón del mundo de bike-joring, un deporte en el que una persona va en bicicleta y su perro tira de él.

En un mundo dominado por el dinero de los grandes criadores, Daniel ha sorprendido a todos porque ha ganado con un perro adoptado, al que considera como un hijo.

El bikejoring se parece un poco al trineo de nieve, pero en este caso el perro tira de la bicicleta. "Lo cogimos de adopción con 8 meses", explica.

En la competición, hay perros que "serían un poco los Ferraris de los perros. Son perros muy activos hiperactivos y como no le den lo que piden se suben por las paredes. Mucha gente no aguanta esos comportamientos y los abandona porque no los pueden dominar. por eso dominar una faena en todos nosotros subimos un perro adoptado